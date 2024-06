Revel Summer Festival 2024: la terza edizione dal 4 al 14 Luglio a Treviglio (Bergamo)

Musica dal vivo , Street Art, cucina a km0, Street Food e solidarietà tra leiniziative per valorizzare e riscoprire il territorio.

Un Festival artistico musicale e solidale ideato dall’Associazione L’OrsoBerto in collaborazione con il REVEL TREVIGLIO per diventare un punto diriferimento dell’Estate sul territorio della bassa bergamasca e non solo.

Undici sere di spettacoli che si terranno nell’ampia cornice della Fiera di Treviglio sulla scia degli importanti concerti invernali del REVEL. Come ogni estate si è deciso di alzare l’asticella puntando ad una programmazione musicale di alto livello che prevede artisti nazionali ed internazionali.

REVEL SUMMER FESTIVAL 2024

gio 4 – AFRICA UNITE + trick up

ven 5 – TEO E LE VELINE GRASSE

sab 6 – SPRING BREAK PARTY feat Dichies to the party

dom 7 – PUNKREAS + latente

lun 8 – UBERMENSCH (RAMMSTEIN NIGHT)

mar 9 – SHANDON + cornoltis

mer 10 – MEGANOIDI + napodano

gio 11 – RUGGERO DE I TIMIDI + ruscio cent’anni

ven 12 – TROPEA + zt5

sab 13 – HOT DANCE NIGHT feat WALTER PIZZULI (RADIO M20)

dom 14 – GLADIOLI REVEL CLUB + oheer

AREA RISTORANTE E STREET FOOD

Una delle novità di quest’anno è la nuova area ristorante ombreggiata e coperta. In collaborazione con CASCINA REINA le nostre prelibatezze nel RISTORANTE CONTADINO, primi piatti iconici della cucina italiana,secondi piatti gustosi e tantissima carne alla griglia.Nell’area Street Food troverete i padrini di casa del Revel con lo stand dei PANINI D’AUTORE. romana al trancio, hot dog e l’immancabile salamellaalla griglia (PA E STRINU’). Lo stand dei dolci è affidato alla PASTICCERIA MANZOTTI di Treviglio checi delizierà tra l’altro con la sue creazioni premiate da Iginio Massari: Framboise Supreme e Ambra.

EUROPEI SU MAXISCHERMO

Gli europei 2024 saranno l’occasione per tutti i nostri ospiti di potervedere su un maxischermo tutte le partite dell’Italia.

STREET ART

Durante il festival sarà allestita un area lounge & mixology in collaborazione con RED BULL e OROBIE GIN con dj che inizierà a scaldareil pubblico fin dall’aperitivo. L’allestimento street urban con un vero BUS AMERICANO DI 15 MT e le opere dell’associazione IMPIASTREET farà da cornice alla prima edizione del REVEL STREET ART CONTEST che vedrà sfidarsi a colpi di bomboletta i migliori writers da tutta Italia. Il pubblico durante le serate del festival sarà sovrano e potrà votarel’opera migliore che verrà premiata la sera di domenica 14 luglio.

AREA KIDS

Arricchiranno ulteriormente la kermesse la coloratissima area dedicata aipiù piccoli dove prima degli spettacoli verranno intrattenuti conlaboratori, giochi e dove non mancherà il gigantesco scivolo gonfiabile dell’associazione amico dei Pompieri di Treviglio.

SOLIDARIETA’

Come ogni anno il Revel Summer Festival porterà sul territorio anche iniziative a sfondo sociale e di sostegno diretto a scopo benefico. Quest’anno sarà stato dedicato all’Associazione FA Famiglia e Accoglienza, una realtà che si dedica all’ospitalità di ragazzi in difficoltà e delle loro famiglie. Il progetto che il Festival intende sostenere è il Villaggio Solidale, un“Incubatore Sociale” che punta a costruire una comunità che offrasupporto ed accoglienza a chi si trova in situazioni di fragilità e solitudine. Il quartiere all’interno del Comune di Lurano, in provincia di Bergamo.