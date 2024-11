40 anni di HELLOWEEN: in concerto il 19 Novembre 2025 al Forum di Milano

Gli HELLOWEEN annunciano oggi il tour europeo che celebrerà i loro 40 anni di carriera e che partirà a ottobre 2025.

L’unica data italiana si terrà il 19 novembre 2025 all’Unipol Forum di Assago (MI). In apertura si esibiranno i BEAST IN BLACK.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4eqYK2b

Mentre Andi Deris, Michael Kiske, Michael Weikath, Kai Hansen, Markus Grosskopf, Sascha Gerstner e Dani Löble lavorano intensamente al successore dell’album di reunion, il bassista e fondatore Markus Grosskopf spiega: “Abbiamo pensato ad alcune grandi sorprese per i fan. Oltre alle nuovissime canzoni che verranno eseguite dal vivo per la prima volta, suoneremo anche brani della storia della band che non ascoltavate dal vivo da molto tempo, o che addirittura non avete mai sentito prima d’ora. Gli spettacoli saranno un’esperienza fantastica per tutti noi!”.

Il frontman Andi Deris aggiunge: “Ci stiamo divertendo molto lavorando in modo creativo in studio, l’album promette di diventare un gran disco – ma niente è paragonabile a un concerto dal vivo degli HELLOWEEN: l’energia del nostro pubblico è semplicemente indescrivibile e non vedo l’ora di esibirmi di nuovo di fronte ai nostri fan. Il prossimo tour sarà più grande, migliore e più impressionante che mai!”.

HELLOWEEN

40 Years Anniversary Tour

+ Beast In Black

19 novembre 2025 – Milano – Unipol Forum (Assago)

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4eqYK2b