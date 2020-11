CORTESE: guarda in anteprima il video “Street Food”

Street Food è il nuovo singolo di Cortese, dal 30 ottobre su tutte le piattaforme digitali. Una canzone dal sapore romantico, racchiude le 3 cose più importanti per Cortese: il cibo, l’amore e la musica

Cosa succede davanti ad un paninaro romano di provincia?

Si avvicendano le avventure di vari personaggi: un panzone simpatico, una coppia di anziani rock’n’roll, due adolescenti al primo appuntamento, tre donne adulte divorziate di ritorno da una festa, una coppia in crisi.

Cortese racconta la fine di un amore i cui ricordi più belli, fatti di incontri fugaci e poi pelle, lacrime e sogni, sono legati alla passione del protagonista per il truck food. Ogni camioncino di una Lecce notturna ricorda pezzi di quella storia e lascia l’amaro in bocca.

Michele Cortese è un cantautore salentino e il suo non è un nome sconosciuto al grande pubblico, infatti nel 2008 ha vinto la prima edizione italiana di X-Factor con la vocal band Aram Quartet. Nel 2015 ha vinto il “Festival internazionale della canzone di Viña del Mar” in Cile, è stato co-coach della prima edizione cilena del talent-show televisivo The Voice, ha all’attivo significative esperienze artistiche all’estero in giro per i più importanti palcoscenici d’America Latina da Buenos Aires a Santiago del Cile fino al magico e prestigioso Teatro del Lago di Frutillar. Sempre in Sudamerica dal 2017 ad oggi è stato protagonista di noti musical di Broadway prodotti e portati in scena nei maggiori teatri d’oltreoceano.

Da qualche mese è anche voce protagonista dello spettacolo “Mogol racconta Mogol” in cui interpreta i più grandi successi del paroliere introdotti e raccontati da Giulio Rapetti in persona.

Il 2020 per lui è l’anno dei cambiamenti, si mette in gioco nuovamente, decide di usare solo il suo cognome come nome distintivo del progetto e prende così vita la sua versione 2.0.

Il primo capitolo di questo nuovo pecorso è il singolo “Street Food” in uscita il 30 ottobre. Successivamente saranno pubblicati altri due singoli che saranno il manifesto dell’album, in uscita prima dell’estate.

Cortese con le sue canzoni racconta la quotidianità tra amore, inquietudini, passioni e irriducibili sogni dalla prospettiva di un’anima in subbuglio.

