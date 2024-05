The ROLLING STONES festeggiano 30 anni dell’album “Voodoo Lounge”

Per celebrare il 30° anniversario dell’album Voodoo Lounge dei Rolling Stones, il 12 luglio saranno pubblicate due riedizioni speciali. È la celebrazione di un album che ha venduto più di sei milioni di copie in tutto il mondo, che ha vinto il Grammy Award 1994 come Best Rock Album e che comprende brani epici come “You Got Me Rocking”, Out Of Tears” e “Love Is Strong”.

Saranno disponibili sono un’edizione su Doppio Vinile colorato (rosso e giallo) ed una edizione speciali in esclusiva per lo Shop Online di Universal Music Italia che comprenderà anche un Vinile colorato (bianco) da 10”. Quest’ultimo conterrà le quattro tracce aggiuntive come bonus track. Così come per l’album, tutte le bonus track portano la firma di Jagger-Richards e, tranne una, sono state scritte ai Windmill Lane Studios di Dublino alla fine delle sessioni di registrazione per Voodoo Lounge.

Le 4 bonus track saranno disponibili per la prima volta sulle piattaforme di streaming. Si tratterà di: “I’m Gonna Drive”, lato B originale del singolo “Out Of Tears” con una splendida parte di chitarra slide di Ronnie Wood; la divertente “So Young”, nata durante le sessioni di registrazione di “Some Girls” del 1978; “Jump On Top Of Me”, lato B di “You Got Me Rocking”; “The Storm”, che richiama il legame indissolubile degli Stones con il blues di Chicago.