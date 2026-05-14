ROLLING STONES: guarda il videoclip di “In The Stars” con l’attrice ODESSA A’ZION

I Rolling Stones hanno pubblicato ora il videoclip ufficiale del nuovo singolo “In The Stars”, brano allegro e coinvolgente tratto dal loro nuovo album in studio “Foreign Tongues” in arrivo il 10 luglio. Diretto da Francois Rousselet, che ha lavorato con Nike, Diesel, Pharrell Williams e ha curato i video degli Stones “Angry” dall’album “Hackney Diamonds” e “Ride ‘Em On Down” da “Blue & Lonesome”, il nuovo video vede la partecipazione dell’acclamata attrice Odessa A’zion (Marty Supreme, I Love LA).

Il video, realizzato da Deep Voodoo utilizzando una tecnologia deepfake all’avanguardia, mostra gli Stones degli anni ’70 mentre eseguono “In The Stars” insieme a musicisti, cantanti e ballerini di epoche, culture e sottoculture diverse.

Riguardo alla collaborazione con i Rolling Stones, Odessa A’zion ha dichiarato: «Ma stai scherzando? È il mio sogno. Il primo disco che ho comprato e che ho ascoltato dall’inizio alla fine è stato ‘Tattoo You’. Sono ossessionata dai Rolling Stones. È sicuramente nella mia lista dei desideri (lavorare con loro)».

“Foreign Tongues”, in uscita il 10 luglio per la Polydor Records, è una raccolta incredibilmente vivida di 14 brani che arriva a meno di tre anni di distanza da “Hackney Diamonds”, album acclamato a livello globale e vincitore di 1 Grammy Award che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un successo strepitoso.

Il brano “In The Stars” è stato pubblicato la scorsa settimana in concomitanza con l’annuncio dell’album ed è disponibile in formato digitale insieme al brano di apertura dell’album “Rough and Twisted”. “In The Stars” uscirà in formato fisico il 15 maggio.

In vista dell’annuncio di “Foreign Tongues”, la band ha saputo alimentare con discrezione l’attesa per il nuovo progetto, anche attraverso l’uscita in edizione limitata del brano “Rough and Twisted” su vinile con etichetta bianca, sotto pseudonimo The Cockroaches. Dopo esser circolata tra fan e collezionisti, questa pubblicazione ha suscitato fin da subito entusiasmo e speculazioni sul sound e sulla direzione di “Foreign Tongues”, offrendo un primo assaggio dell’energia grezza ed esplorativa dell’album.

Registrato durante un periodo di eccezionale creatività, “Foreign Tongues” ha preso vita in meno di un mese ai Metropolis Studios di West London, con Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood che si sono riuniti con il produttore vincitore di 1 Grammy Andrew Watt, già alla guida di “Hackney Diamonds”. Il risultato è un disco dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile della band spingendola al contempo verso nuovi territori sonori e testuali, consolidando ulteriormente la loro eredità senza pari.

L’album presenta interpretazioni eccezionali di Jagger, Richards e Wood, affiancati dai loro collaboratori abituali, tra cui Darryl Jones, Matt Clifford e Steve Jordan. Include, inoltre, una partecipazione speciale di Charlie Watts, registrata durante una delle sue ultime sessioni in studio prima della sua scomparsa nel 2021. A completare il tutto, una schiera impressionante di artisti ospiti, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith dei The Cure e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.