THE ROLLING STONES: esce il 6 dicembre “Welcome to Shepherd’s Bush”

La più grande rock ‘n’ roll band al mondo torna a ciò che le note di copertina definiscono “l’intensità nostalgica di un “concerto segreto”, che ha avuto luogo solo pochi giorni prima di due spettacoli sold-out allo stadio di Wembley con 70.000 persone in visibilio. Gli spettacoli seguirono l’uscita dell’album live del 1998, No Security.

Il pubblico del concerto che ha segnato il ritorno a casa dei Rolling Stones includeva nomi noti fra cui Anita Pallenberg, Aerosmith, Jerry Hall, Jon Bon Jovi, Robert Plant, Jimmy Page, Bob Geldof, Pete Townshend e Lenny Kravitz.

Welcome to Shepherd’s Bush sarà disponibile dal 6 dicembre in diversi formati: Bluray+2CD, Doppio CD (15.000 copie Limited Edition distribuite nel mondo) e Doppio Vinile nero.

Nei 90 minuti di performance sono inclusi numerosi ‘deep cut’ raramente suonati dalla band, tra cui l’unica esibizione nota fino ad oggi di Moon Is Up, tratta dall’album Voodoo Lounge, e Melody eseguita in precedenza solo una volta durante il famoso spettacolo del 1977 a El Mocambo di Toronto. Un altro momento clou vede Sheryl Crow unirsi al gruppo sul palco per Honky Tonk Women.

Welcome to Shepherd’s Bush offre uno sguardo intimo sulla band nella loro terra natale. “It’s good to be home, I’m telling you now”, sono le parole di Keith prima di suonare You Got the Silver e Before They Make Me Run. “It’s only rock ‘n’ roll, y’know what I mean” Un’affermazione ugualmente vera allora come adesso.