ROLLING STONES: esce il 6 dicembre un vinile per il primo anniversario di “Hackney Diamonds”

Per commemorare il primo anniversario dell’album Hackney Diamonds, quest’inverno verrà pubblicata un’edizione speciale in vinile. La versione 2LP contiene i singoli dell’album “Angry”, “Sweet Sounds of Heaven” e “Mess It Up”, oltre a 7 registrazioni dal vivo aggiuntive eseguite in occasione del lancio dell’album al Racket di New York nell’ottobre 2023, tra cui “Sweet Sounds of Heaven” con Lady Gaga, oltre alle performance di “Shattered”, “Tumbling Dice” e “Jumpin’ Jack Flash”.

La nuova edizione, disponibile dal 6 dicembre, segna un anno dall’uscita del primo album in studio di materiale originale degli Stones dal 2005. Hackney Diamonds ha raggiunto il primo posto in classifica in 19 paesi in tutto il mondo, vendendo oltre un milione di unità dal momento dell’uscita. Il singolo “Angry” è stato nominato come miglior canzone rock ai GRAMMY® Awards del 2024 ed è stato il primo singolo Top 40 degli Stones nel Regno Unito in 18 anni.

L’edizione 2LP presenta esclusivi dischi in vinile con effetto splatter blu ed è disponibile per il preordine qui.

Hackney Diamonds (Anniversary Edition) Tracklisting

LP 1

1. Angry

2. Get Close

3. Depending On You

4. Bite My Head Off

5. Whole Wide World

6. Dreamy Skies

7. Mess It Up

8. Live By The Sword

9. Driving Me Too Hard

10. Tell Me Straight

11. Sweet Sounds of Heaven (featuring Lady Gaga)

12. Rolling Stone Blues

LP 2 – Live At Racket, NYC

1. Shattered (Live at Racket, NYC)

2. Angry (Live at Racket, NYC)

3. Whole Wide World (Live at Racket, NYC)

4. Tumbling Dice (Live at Racket, NYC)

5. Bite My Head Off (Live at Racket, NYC)

6. Jumpin’ Jack Flash (Live at Racket, NYC)

7. Sweet Sounds of Heaven (featuring Lady Gaga) (Live at Racket, NYC)