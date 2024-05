LIL TJAY + Sainté: le foto del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



Prima che Lil Tjay diventasse uno dei volti più riconoscibili del panorama musicale contemporaneo, era solo un ragazzo del Bronx, intrappolato nella complessità di una realtà urbana spesso crudele. Tuttavia, un’analisi attenta della sua discografia rivela molto più di una semplice sequenza di canzoni popolari; rivela la storia di un giovane che ha dovuto affrontare le difficoltà della vita adulta ancor prima di essere abbastanza grande da guidare una macchina.

Cresciuto in un quartiere del Bronx, New York, permeato dalla cultura delle gang e privo di opportunità positive, Lil Tjay ha lottato per trovare una strada che lo portasse verso i suoi sogni musicali. Ha trovato rifugio nello studio di registrazione, trasformando le sue esperienze di vita in potenti versi e ritmi. La sua prima registrazione in studio ha dato vita a “Resume”, una traccia che ha catturato l’attenzione di molti e ha posto le basi per il suo successo futuro. Da qui è nata una serie di collaborazioni con altri artisti di spicco, tra cui YG, Pop Smoke, Tory Lanez e 6Lack, che hanno contribuito a consolidare la sua reputazione nell’industria musicale.

Tuttavia, è stato nel 2021 che Lil Tjay ha fatto il grande salto con il singolo “Calling My Phone”, seguito poco dopo dal suo secondo album “Destined 2 Win”. Questo album ha mostrato una crescita artistica significativa, con testi più profondi e suoni più elaborati, guadagnandogli un numero sempre maggiore di fan e consensi dalla critica.

Ma la vera prova di resilienza è arrivata nel 2022, quando Lil Tjay è sopravvissuto a una sparatoria traumatica. Questo momento cruciale nella sua vita ha messo in discussione molte cose, ma ha anche rafforzato la sua determinazione a perseguire la sua passione per la musica. Nonostante le avversità, è emerso più forte che mai, pubblicando il suo terzo album “222” nel 2023. Questo lavoro ha mostrato una maturità artistica e una profondità emotiva che ha sorpreso e incantato i suoi fan di lunga data.

E ora, nel gennaio del 2024, Lil Tjay è tornato con il singolo “Told Ya”, prodotto da LuciG e AwkwardCrazy. Questo brano è un’ulteriore dimostrazione della sua abilità nel creare musica che risuona con le esperienze della sua vita e delle vite dei suoi ascoltatori.

In conclusione, Lil Tjay non è solo un rapper di successo, ma anche un simbolo di resilienza e determinazione. La sua storia è un’ispirazione per molti giovani che affrontano sfide simili nella loro vita quotidiana. Con ogni nuova canzone, Lil Tjay continua a dimostrare che non importa quali ostacoli si presentino sulla strada verso i propri sogni, con determinazione e talento si può superare tutto.

