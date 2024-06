DOGSTAR: le foto e la scaletta del concerto al Vittoriale Degli Italiani a Gardone Riviera

Foto di Luna La Chimia

I Dogstar, la power band che vede tra i suoi membri il famosissimo attore di Hollywood Keanu Reeves, si sono esibiti ieri sera al Vittoriale Degli Italiani di Gardone Riviera.

“Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees” – Quattro Date In Italia

La rassegna musicale del “Tener-a-mente Festival” ha segnato ufficialmente il primo concerto della band in Italia.

Un evento imperdibile che ha sfidato a lungo il rischio di annullamento a causa del maltempo ma che non ha fermato nè i fan della band nè, ovviamente, i più curiosi di vedere Keanu Reeves dal vivo e in vesti diverse dal solito dal presentarsi all’Anfiteatro.

Dopo una lunga pausa durata oltre due decenni, i Dogstar sono tornati sulle scene con il loro nuovo album “Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees”, pubblicato nell’ottobre 2023.

Il disco, che da anche il nome a questo Tour, rappresenta il terzo lavoro in studio della band e segna un’importante evoluzione nel loro percorso musicale, spaziando tra rock narrativo e sonorità pop-rock. Inoltre, è stato molto apprezzato da pubblico e critica.

Questo concerto è stato sicuramente l’evento più atteso tra quelli proposti dalla rassegna con un sold out annunciato da molti mesi.

Il pubblico ha accolto la band californiana con molto calore e si è goduta una performance onesta, essenziale e piacevolmente rock.



DOGSTAR: La Scaletta del Concerto al Vittoriale

Blonde

Lust

How The Story Ends

Everything Turns Around

Out Of

Glimmer

Dillon Street

Math

Shards Of Rain

Overhang

Sleep

Runaway

Marmalade

Breach

Shallow Easy

Upside

I Wanna Be Sedated

Jackbox

DOGSTAR: Le Prossime Date del Tour in Italia



24 Giugno – Piazzale del Castello (Udine)

29 Giugno – BOnsai Garden (Bologna)

30 Giugno – OGR Sonic City (Torino)