CARMEN CONSOLI: foto e scaletta del concerto all’Estate Fiesolana 2024

Foto di Luna La Chimia

Carmen Consoli, la cantautrice e polistrumentista siciliana soprannominata “La Cantantessa”, si è esibita ieri sera in concerto al Teatro Romano di Fiesole (FI).

“Terra Ca Nun Senti Tour 2024” – Il Nuovo Tour in Italia

Il concerto-evento con cui Carmen Consoli ha omaggiato la tradizione musicale siciliana lo scorso anno al Teatro Greco di Siracusa, è diventato un tour mondiale partito da New York lo scorso 22 maggio, per poi proseguire negli Stati Uniti (San Francisco, Los Angeles, Miami), Canada (Montreal), Spagna – dove è tornata ad esibirsi al prestigioso La Mar de Músicas Festival di Cartagena – e, infine, qui in Italia.

La scaletta del concerto è composta da brani tradizionali siciliani oltre che da canzoni di artisti meravigliosi nati in quella terra come Franco Battiato, Rosa Balistreri e la stessa Consoli.

L’insieme ha composto una grande narrazione in note della Sicilia con i suoi paesaggi, storie e personaggi, filtrata dallo sguardo e dalla sensibilità di Carmen.

Naturalmente non sono mancati i brani storici della Cantantessa come “L’Ultimo Bacio”, “Amore di Plastica”, “Parole di Burro” e “Confusa e Felice”.

Carmen Consoli si è esibita col suo spettacolo all’interno della rassegna estiva “Estate Fiesolana 2024”, festival multidisciplinare che, dal 1962, si svolge ogni estate nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Fiesole, sulle colline fiorentine, con un ricco programma che propone ogni sera, da Giugno a Settembre, un cartellone che comprende diversi aspetti della proposta artistica italiana ed internazionale con molti personaggi dello spettacolo dal vivo.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Carmen Consoli a Fiesole (o sfoglia la gallery qui sotto).





CARMEN CONSOLI: La Scaletta del Concerto all’Estate Fiesolana

Masino

Per Niente Stanca

Fiori D’Arancio

Il Pendio Dell’Abbandono

Mio Zio

Le Cose Di Sempre

Parole Di Burro

Pioggia D’Aprile

L’Ultimo Bacio

Caruna (I Pirati A Palermu)

Rosa Canta E Cunta

Stranizza D’Amuri

Geisha

Maria Catena

A’ Finestra

Terra Ca Nun Senti

Blunotte

Confusa E Felice

Bonsai #2

Amore Di Plastica

In Bianco E Nero

Venere

CARMEN CONSOLI: Le Prossime Date del Tour



30 Giugno – Castello di San Giusto (Trieste)

19 Luglio – La Mar De Musicas Festival (Cartagena)

21 Luglio – Tener-a-mente Festival (Gardone Riviera)

24 Luglio – Festival Delle Invasioni (Cosenza)

27 Luglio – Verucchio Festival (Verucchio)

28 Luglio – Water Music Festival (Ponte Di Legno Tonale)

31 Luglio – Piazzale Ultras (Crotone)

04 Agosto – Putignano Summer Fest (Putignano)

08 Agosto – Teatro al Castello (Milazzo)

09 Agosto – Teatro Parco Urbano (Finale di Pollina)

10 Agosto – Auditorium Del Mediterraneo (Modica)

11 Agosto – Barbablu Fest (Aidone)

13 Agosto – Women-Voci di Donne Festival (La Spezia)

18 Agosto – Festival I Colori Dell’Olio (Presicce)

20 Agosto – Piazza Garibaldi (Loiri Porto San Paolo)

21 Agosto – Arena Fenicia (Sant’Antioco)

24 Agosto – Catonateatro (Catona)

07 Settembre – Ostia Antica Festival (Ostia)