MAX GAZZÈ: foto e scaletta del concerto all’Estate Fiesolana 2024

Foto di Luna La Chimia

Max Gazzè, dopo il successo del tour teatrale “Amor Fabulas: Preludio” dello scorso inverno, prosegue adesso con il secondo atto del tour “Amor Fabulas: Interludio” e si è esibito ieri sera al Teatro Romano di Fiesole nella cornice della kermesse live “Estate Fiesolana 2024”.

“Amor Fabulas: Interludio” – Il Tour Estivo di Max Gazzè

Gazzè sale sul palco insieme ai musicisti che lo accompagnano in questo ciclo di date estive, presentandoli singolarmente e spiegando l’intento di voler presentare le canzoni presenti in scaletta come fosse un concerto per musica da camera.

L’installazione visibile alle spalle dei musicisti prende il nome di “The Sound Energy” ed è nata per accompagnare il secondo atto del tour Amor Fabulas: Interludio.

È il micro universo metaforico dentro il quale la Musica prende vita.

Al centro della scena vi è la crasi visiva tra la luce e il suono.

Il disco luminoso rappresenta Sirio, la stella più brillante del cielo, visibile da ogni angolo abitato della Terra, certezza astrale dall’origine dei tempi, rifugio dal dolore del mondo, speranza profonda di pace.

Uno scambio perpetuo di energia che tiene in vita la Musica e viene allo stesso tempo alimentato dalla Musica stessa, senza la quale non esisterebbe luce.

Un ciclo continuo e necessario che collega e intreccia bagliori, suoni e anime, unendoli indissolubilmente in un’essenza sonora che resta immortale nel tempo.

Così il cantautore romano unisce spettacolo e poesia, viaggiando tra brani inediti (scritti appositamente per questo tour) e storici del suo repertorio per la gioia dei fan di lunga data.

Ad aprire per lui, la giovane cantante siciliana Anna Castiglia.



Clicca qui per vedere le foto del concerto di Max Gazzè a Fiesole (o sfoglia la gallery qui sotto).

MAX GAZZÈ: La Scaletta Del Concerto A Fiesole

Amo

Sarà Papà

Poeta Minore

Edera

Se Soltanto

Atto di Forza

Vento d’Estate

Comunque Vada

Je Crois Entendre Encore (di Georges Bizet)

Il debole Fra I Due (con Greta Zuccoli)

Attraverso

Il Solito Sesso

La Leggenda Di Cristalda E Pizzomunno

Cara Valentina

Mentre Dormi (con un intro di piano di Chopin)

La Favola di Adamo ed Eva

Verso Un Altro Immenso Cielo (con un outro dal “Waltz No. 2” di Shostakovich)

La Vita Com’è

Una Musica Può Fare

Sotto Casa