ZOOSTAT: guarda in anteprima il video “Senza Parlare”

“Senza parlare” è un brano techno pop che introduce il nuovo capitolo del percorso musicale degli Zoostat incentrato sulla sintesi analogica modulare e sulla ricerca di groove e ritmiche incalzanti.

Il testo tratta di un lungo isolamento volontario fra le mura di un appartamento bolognese, atmosfera resa perfettamente da una musica drammatica e scura, a tratti acida.

Il videoclip è stato realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale utilizzando tecniche e sistemi generativi all’avanguardia basati sull’apprendimento automatico (Machine Learning) e la video sintesi.

«L’ordine nel caos. L’immobile nel movimento. La perfezione nell’imperfezione. Questi i concetti che abbiamo voluto trasformare in immagini. Lo abbiamo fatto servendoci delle più attuali tecnologie offerte dall’intelligenza artificiale, che consentono all’artista di utilizzare i cosiddetti “modelli di diffusione latente” come vero e proprio strumento creativo e non come mera sostituzione della creatività umana. Lavorando principalmente con i sistemi “text to image” e “image to image”, abbiamo dato vita a centinaia di stanze e corridoi, modificando di volta in volta la disposizione o i dettagli e le caratteristiche degli oggetti, e le abbiamo successivamente selezionate e animate montandole frame by frame. Allo stesso modo, partendo da riprese video successivamente suddivise in singoli frame, ci siamo serviti dell’apprendimento automatico (Machine Learning) e del sistema “image to image” per dare vita alla protagonista del videoclip. Un volto dalle innumerevoli sfaccettature, la cui animazione è composta da quasi 6000 frame sempre diversi e in perpetuo mutamento, capace però di ritenere la propria identità e in grado di cantare il testo della canzone parola per parola».

ZOOSTAT

Zoostat è il progetto discografico di Giulio Gaietto e Gabriele Serpe, autori, produttori e musicisti genovesi. Attivo dal 2020, il duo propone un elettropop molto personale, canzoni elettroniche con testi in italiano e influenze che spaziano dalla musica techno al synth pop di matrice nord europea, dalla canzone d’autore al pop alternativo italiano anni ’90 e ’00.

Il sound elettronico è fortemente caratterizzato dal synth modulare progettato e costruito dagli stessi Zoostat e completato dall’utilizzo di drum machines analogiche, elementi di computer recording e tecniche di field recording. Alla produzione musicale il duo affianca la produzione video, una ricerca espressiva incentrata sul sintetizzatore sia audio che video che ha portato gli Zoostat a misurarsi prima con la computer grafica 3D e poi con i moderni sistemi di intelligenza artificiale. Nel 2021 è uscito l’Ep “Cancellature” accompagnato dal videoclip in CGI (Computer generated imagery) della title track.

Facebook www.facebook.com/zoostatofficial

Instagram www.instagram.com/zoostatofficial