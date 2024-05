S.A.D.C.: ascolta in anteprima “I Wanna Be”

La canzone affronta il tema universale di come molte persone cerchino incessantemente di essere qualcosa o qualcuno che in realtà non sono, dimenticando che l’unicità e il vero valore risiedono nell’essere autentici e originali.

Con un approccio leggero, semplice ed efficace sia a livello musicale che testuale, il brano invita l’ascoltatore a riflettere sull’importanza di abbracciare la propria identità senza compromessi.

“I Wanna Be” celebra il potere e la bellezza di essere se stessi, sottolineando che la vera grandezza risiede nel rifiuto di conformarsi agli standard imposti dalla società.

I S.A.D.C lasciano così un messaggio potente: “I wanna be: me!“

S.A.D.C.

S.A.D.C. è l’acronimo di “Senza Aggiunta Di Conservanti“, una band Pordenonese nata nel 2016.

La necessità di esprimere le proprie idee e la propria musica, ha portato il gruppo a scrivere e poi produrre brani inediti in lingua inglese.

Un susseguirsi di date, di esperienze e di tempo investito, ha poi fatto emergere un altro bisogno, ossia quello di voler incidere le proprie canzoni e renderle disponibili a tutto il pubblico. Così inizia l’esperienza in studio di registrazione, che dà alla luce il primo album dal titolo omonimo.

Dopo la pubblicazione dell’album, la band non si ferma e continua a farsi conoscere con altre uscite e numerosi live.

Nel 2024 firmano con Sorry Mom! con la quale esce il nuovo singolo “I Wanna Be”.

I S.A.D.C. non si classificano in alcun genere musicale, ma sanno di fare rock, con influenze pop e punk… ma sempre “Senza Aggiunta di Conservanti”!