FONDAMENTA NUOVE: guarda in anteprima il video “Never Forget”

“Never Forget“, nuova attesa traccia dei Fondamenta Nuove, è la fotografia di un’intensa e tormentata riflessione notturna. Il testo gira intorno agli statement centrali: “I would never forget” e poi “We would never forget”.

Non si potrà mai dimenticare cosa c’è stato, nonostante tutto ciò che è successo. Nella dettagliatissima descrizione ci si perde nella confusione, così come l’io lirico è perso nelle sue indecisioni, mentre la rabbia, e tutto il rancore di ciò che è stato subito, scorrono liberi.

La cornice è quella notturna, momento in cui immaginari che non si realizzeranno mai corrono per la mente.

Resta però impossibile scardinarsi dalla propria posizione statica che lega ad una perenne infelicità, la paura del cambiamento è troppo forte e si preferisce restare in una triste e controproducente comfort zone.

Ad intensificare il sentimento di angoscia la musica e la voce attentamente scelte: l’arpeggio sognante della chitarra pulita si mischia con la melodia distorta della seconda chitarra, il cui suono si avvicina di più ad un sintetizzatore o ad un’arpa. Ciò crea un contrasto con la potente linea di basso e la batteria di chiara ispirazione drum n bass, mentre la voce lancia inesorabili urla di dolore e rabbia.

Questa azzeccata unione tra atmosfere riflessive ed eteree, aggressività e disagio rende “Never Forget” una traccia unica.

FONDAMENTA NUOVE

Nati fuori Milano nel 2019, i Fondamenta Nuove entrano nella scena musicale a fine 2022 con i primi live nei vari club della città. Fortemente influenzati dai suoni britannici e specie dalla nuova scena Post-punk, nella loro musica mescolano suoni puliti e brillanti con forti distorsioni e dissonanze.

Nel 2024 escono con il loro primo singolo “Late Night”, una canzone ruvida e d’impatto, che introduce il gruppo nella scena musicale, seguito da “Never Forget” in cui mischiano liriche pungenti ad un sound sognante aprendo le porte a nuove sonorità musicali.