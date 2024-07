THE WARNING: è uscito il nuovo album “KEEP ME FED”

E’ uscito “Keep Me Fed”, il nuovo album del trio alternative tutto al femminile The Warning, disponibile nello shop ufficiale Universal nei formati LP, CD e CD autografato.

A proposito del disco, la band ha commentato: «Questo nuovo album è il risultato delle nostre emozioni più crude e delle connessioni più significative con le persone che abbiamo avuto modo di conoscere e con cui abbiamo lavorato negli ultimi anni. Siamo incredibilmente orgogliose di questa musica e non vediamo l’ora che la facciate vostra. Dai nostri cuori a voi, questo è “Keep Me Fed”».

“Keep Me Fed” trova il gruppo all’apice delle sue forze. Nel corso dei dodici brani, l’album bilancia ganci da stadio con riff ermetici e ritmi fragorosi. Parlando della storia dietro la decisione di intitolare l’album “Keep Me Fed” Pau ha dichiarato: «durante l’intero processo, il lavoro ci stava consumando. Avendo un impatto su tutto ciò che facevamo, l’album ci ha alimentato sia dal punto di vista creativo che personale. Invitiamo anche il pubblico a prenderne parte e a consumarlo».

L’album è stato anticipato dai singoli “MORE”, “S!CK” che ha scalato la Top 8 di Active Rock e la #8 della Mainstream Rock Chart di Billboard, “Burnout”, il brano spagnolo “Qué Más Quieres”, “Hell You Call A Dream” e “Automatic Sun”, già molto apprezzati dai fan durante i live. Su “S!CK” Revolver ha detto: “Come la precedente produzione del trio di sorelle messicane è innegabilmente contagiosa”, Classic Rock ha commentato “un’iniezione di hard rock propulsivo e incendiario”. Rolling Stone l’ha inserita tra le “canzoni da conoscere questa settimana”.

La band The Warning, dopo il sold out ai Magazzini Generali di Milano l’11 aprile, tornerà a suonare live in Italia il 18 luglio presso BOnsai Garden a Bologna.