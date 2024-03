THE WARNING: esce il 28 giugno il nuovo album “Keep Me Fed”

The Warning,trio alternative tutto al femminile, ha annunciato oggi l’uscita del loro atteso album “Keep Me Fed”, fuori il 28 giugno 2024. Da oggi è disponibile il presave e preorder di CD e vinile nello shop ufficiale Universal. In attesa dell’uscita del disco, sono disponibili da oggi due nuovi singoli, “Hell You Call A Dream” e “Qué Más Quieres“, in lingua spagnola.

Parlando della decisione di intitolare l’album “Keep Me Fed”, Pau ha dichiarato «durante l’intero processo, il lavoro ci stava consumando. Avendo un impatto su tutto ciò che facevamo, l’album ci ha alimentato sia dal punto di vista creativo che personale. Invitiamo anche il pubblico a prenderne parte e a consumarlo».

Sottolineando l’evoluzione del trio di Monterrey, i brani pubblicati oggi, “Hell You Call A Dream” e “Qué Más Quieres“, mostrano diverse sfaccettature del loro inconfondibile stile. In “Hell You Call A Dream“, co-scritta e prodotta da Anton Delost e Dan Lancaster, il suono accattivante della tastiera si mischia con una linea di basso incisiva e un groove distorto di chitarra. Dany osserva: «”Hell You Call A Dream” cerca di esprimere un sentimento che la maggior parte dei musicisti trova difficile da spiegare. Quando si è in tour, si sperimentano contemporaneamente gli aspetti positivi, quelli negativi, l’intero spettro delle emozioni. Il brano parla di come qualcosa che ami così tanto possa essere anche opprimente, ma continui a farlo per amore. È appagante, ma anche faticoso».

Le tre sorelle dimostrano ulteriormente la loro versatilità con il singolo in spagnolo “Qué Más Quieres“. Il brano ha un riff consistente con accenni di musica elettronica e un ritornello che può conquistare tutti. Sulla traccia Pau dichiara: «Il titolo si traduce in “Cos’altro vuoi?”. Si tratta di provocare e manipolare. Pensavamo alla frase di TikTok, ‘Gaslight, Gatekeep, Girlboss’, e l’abbiamo trasformata in una canzone». Per Dany «significa molto cantare nella nostra lingua e rappresentare il nostro Paese. Nel corso degli anni si sono finalmente aperte delle porte per le donne messicane nel rock, e siamo contente di poter partecipare attivamente e prendere parte a questo cambiamento.»

L’album “Keep Me Fed” contiene anche “MORE“, che la band ha eseguito agli MTV VMAs del 2023, e la recente “S!CK“, molto apprezzata dai fan, che sta scalando le classifiche Active Rock. Su quest’ultima traccia il magazine Revolver ha commentato: “Come la precedente produzione del trio di sorelle messicane, è innegabilmente contagiosa“, mentre Classic Rock l’ha definita “un’iniezione di hard rock propulsivo e incendiario” e Rolling Stone l’ha inserita tra le “canzoni da conoscere della settimana“.

Prossimamente la band The Warning, come parte del tour europeo, arriverà anche in Italia. Dopo i prestigiosi festival messicani Pa’l Norte e Vive Latino, il trio messicano si esibirà live ai Magazzini Generali di Milano l’11 aprile, tornando in Europa dopo l’ultimo tour del 2023 che ha registrato il tutto esaurito nelle date principali.