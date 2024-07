THE WARNING: le foto e la scaletta del concerto di Bologna

Foto di Giulia Troncon

Il trio di sorelle Dany, Pau e Ale Villareal hanno dimostrato di avere un pubblico affezionatissimo nel nostro paese con il sold out dello scorso aprile a Milano. Giovedì 18 Luglio le The Warning sono tornato in Italia, in concerto al BOnsai Garden di Bologna.

The Warning infondono nella musica rock una dose di adrenalina. Il trio di sorelle si fa avanti con riff da capogiro, ritmi imprevedibili, cori da stadio e voci inarrivabili. Se c’è qualcuno che può dare inizio al ritorno del rock sono queste tre donne.

Dopo essere esplose sul web con una serie di hit virali, le The Warning hanno condiviso il palco con artisti del calibro di Muse, Guns N’ Roses, Royal Blood e Foo Fighters, collezionato una lunga serie di sold out in giro per il mondo e sono diventate il volto della nuova campagna pubblicitaria di Pepsi Black.

La formazione ha recentemente pubblicato il nuovo album Keep Me Fed anticipato dai singoli Six Feet Deep, S!CK, Hell You Call a Dream e Que Mas Quieres.

Clicca qui per vedere le foto di The Warning in concerto a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

The WARNING – la scaletta del concerto di Bologna

Intro 404

S!CK

Z

CHOKE

Escapism

Qué Más Quieres

Six Feet Deep

Satisfied

MORE

MONEY

Burnout

Consume

DISCIPLE

Hell You Call a Dream

Automatic Sun

MARTIRIO

Narcisista

EVOLVE