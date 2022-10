TARJA: esce il 2 dicembre “Best Of: Living The Dream”

earMUSIC è lieta di annunciare il primo best of di TARJA! La cantante finlandese pubblicherà “Best Of: Living The Dream” il 2 dicembre 2022 su earMUSIC. La raccolta conterrà alcuni dei brani più famosi di Tarja e una selezione personale dei suoi brani preferiti oltre che all’inedita “Eye Of The Storm”.

Il commento di Tarja: “Dopo tutti questi anni non riesco ancora a credere che sia arrivato il momento di pubblicare un vero e proprio best of, tanti bei momenti, incredibili. È un sogno che si realizza ed è stato bellissimo mettere insieme questa collezione. Spero davvero che vi piacerà tanto quanto a me!



Per quanto riguarda il nuovo brano, era il momento giusto per pubblicare finalmente questa canzone. La scrittura è stata influenzata da due paesi molto importanti nella mia vita, la Finlandia e l’Argentina. È una battaglia interna dentro di me, in quel momento della mia vita stavo davvero cercando il mio posto in questo mondo, dove appartengo come persona, come individuo”

“Best Of: Living The Dream” sarà pubblicato nei formati CD Jewelcase, Ltd. 2CD+Blu-ray Mediabook, 2LP (Gatefold, 180g, black), Ltd. Coloured 2LP (Gatefold, 180g, crystal clear), Ltd. Box Set e in digitale.

Il formato standard e i formati vinile contengono 16 tracce e note di copertina aggiuntive. Il limitatissimo formato Mediabook contiene ulteriori 13 brani e l’inedito live show “Circus Life”. La versione boxset contiene 19 tracce aggiuntive estratte dai vari progetti di Tarja incluso Outlanders, 4 Picture Disc, 6 stampe, 2 poster e una stampa autografata dalla stessa Tarja.

CD1 / LP1+2

Eye Of The Storm (brand new song)

I Walk Alone (Single Version)

Die Alive (Alternative Version)

Enough

Falling Awake feat. Jason Hook

Until My Last Breath (Single Version)

I Feel Immortal (Radio Remix)

Victim Of A Ritual

500 Letters

Never Enough

Innocence (Radio Edit)

Demons In You feat. Alissa White-Gluz

Diva

Dead Promises feat. Björn “Speed” Strid

Tears In Rain

You And I (Band Version)