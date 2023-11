TARJA: esce il 10 novembre l’album natalizio “Dark Christmas”

Quest’anno TARJA sta per anticipare la stagione festiva con l’uscita di “Dark Christmas”, l’attesissimo sequel del suo album del 2017 “From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)”.

La cantante solista finlandese ancora una volta fonde perfettamente la sua voce classica con influenze gotiche più oscure per la realizzazione di una magistrale e inquietante colonna sonora con le melodie natalizie più amate del mondo, in compagnia di una grande orchestra e di un coro di voci bianche.

Contiene classici come “Last Christmas” degli Wham!, “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey, “Wonderful Christmastime” di Paul McCartney così come canzoni ben più datate come “Jingle Bells”, “Frosty The Snowman” e “Rudolph The Red-Nosed Reindeer” e l’inedito che da il nome all’album “Dark Christmas”.

Il commento di Tarja: “È stato affascinante immergersi in questo nuovo mondo. Apprezzerete queste canzoni natalizie con i nostri arrangiamenti spettrali, suonano come mai prima d’ora! È stato un piacere per me collaborare ancora una volta con Jim Dooley e Tim Palmer. Spero possiate apprezzare la nostra visione oscura del Natale.”

“Dark Christmas” sarà pubblicato il 10 novembre su earMUSIC e nei seguenti formati: https://tarja.lnk.to/darkchristmas

CD Digipak

2LP (Gatefold, 180g, black)

Ltd. Christmas Green Splatter 2LP (Gatefold, 180g)

Digital