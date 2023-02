TARJA TURUNEN: le foto e la scaletta del concerto al Live Club di Trezzo

Foto di Andrea Ripamonti

Conosciuta ai più per la sua voce e portata impressionante come vocalist del gruppo goth e symphonic metal Nightwish, TARJA TURUNEN sbalordisce il mondo con il suo talento da soprano da più di vent’anni.

La cantante finlandese, una delle voci più amate della scena rock mondiale, ha pubblicato a dicembre il suo primo Best Of intitolato “Living The Dream“.

Spirito libero e sempre in piena esplorazione artistica, Tarja porta il suo amore per la musica ben oltre i Nightwish, dedicandosi ad avventure soliste che la vedono cantare in un balletto rock, registrare un duetto con Klaus Meine dei The Scorpios, andare i tour con Alice Cooper e rilasciare innumerevoli album.

Con 20 album all’attivo, una fanbase impressionante in ogni angolo del pianeta e un talento straordinario Tarja Turunen rimane sulla cresta dell’onda della comunità metal, affermandosi con rilascio su rilascio come un riferimento di fuoco per ogni vocalist esistente.

Clicca qui per vedere le foto di Tarja Turunen + Temperance + Serpetyne al Live Club di Trezzo (o sfoglia la gallery qui sotto).

TARJA – la scaletta del tour

Serene

Demons in You

My Little Phoenix

Anteroom of Death

Diva (heavy version)

Goodbye Stranger

(with band solo)

Silent Masquerade

Wishmaster (Nightwish cover)

The Golden Chamber (Loputon Yö) / You and I

Undertaker

Tears in Rain

Victim of Ritual

Encore:

Innocence

I Walk Alone

Dead Promises

Until My Last Breath