LOWLANDS Festival 2021! Ad Agosto la musica torna a suonare in Olanda!

Se il 2020 è stato l’anno del tutto chiuso, ci aspettavamo che almeno il 2021 potesse essere quello della rinascita, invece l’annullamento di grandi Festival come il Glastonbury e il Coachella hanno scoraggiato la speranza che anche quest’anno si possa tornare a vivere la musica sui palchi all’aperto.

Eppure in questi giorni qui in Italia qualcosa si sta finalmente muovendo e nuove rassegne musicali, di piccola e media grandezza, stanno iniziando ad essere pianificate, tra grandi parchi e aree marittime o montane che possano garantire il distanziamento. Ma che ne è degli I-days, del Firenze Rock, dello Sherwood, del Rock in Roma…? Annullati, purtroppo. I grandi nomi internazionali dal nostro Paese passeranno nel 2022, ma se la tua sete di rock è ancora accesa, una buona alternativa per placarla è guardare all’estero. Da dove ci giungono più che buone notizie.

L’Europa ha studiato un piano per libera circolazione delle persone attraverso il green pass (vedi qui tutte le info aggiornate in tempo reale ) e poter tornare a viaggiare in sicurezza sta divetando realtà. Poter ascoltare musica dal vivo anche, viste le conferme di Festival musicali tra Spagna, Inghilterra, Germania, Olanda.

Proprio nei Paesi Bassi si svolgerà nel week end del 20- 22 agosto il LOWLANDS FESTIVAL! Dagli stessi organizzatori del Pinkpop fest, ecco arrivare una rassegna musicale nel parco di Biddinghuizen, a circa un’ora di macchina da Amsterdam, a cui Rockon ha già partecipato nel 2017 e nel 2019 regalando emozioni e buona musica internazionale e di qualità in un contesto magico.

Anche quest’anno sono previsti nelle pianure della campagna olandese, 3 giorni di un festival ricco di musica, teatro, film, commedia, letteratura, teatro di strada, scienza e arti visive. 12 palchi, oltre 250 spettacoli e una grande campagna, dove poter montare la propria tenda, o arrivare con il proprio camper, oppure alloggiare nelle casette del glamping, per tornare a rivivere e respirare rock.

Liam Gallagher – Pinkpop Festival 2017

La lineup del Lowlands di quest’anno è davvero interessante: The Chimical Brothers, Stormzy, Liam Gallagher, Yungblud, Bring Me The Horizon, Smith & Burrows, The Opposites, oltre che bei nomi del panorama europeo che non tarderanno ad arrivare anche in Italia nei prossimi anni e che potrebbe essere una bella occasione poter ascoltare in anteprima, come i belgi rockers Balthazar (previsti ad ottobre 2021 ai Magazzini Generali), la soul women Lianne La Havas, il discutissimo rapper inglese Slowthay e molti altri.

Puoi trovare molte informazioni sul Lowlands Festival nel sito dedicato e seguire aggiornamenti di lineup e novità nei canali social dedicati