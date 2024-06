PANTERA: una data alla Unipol Arena di Bologna a febbraio 2025

Dopo il grande successo ottenuto all’Arena Parco Nord nel 2023, i PANTERA torneranno in concerto in Italia nel 2025!

La celebre metal band americana si esibirà il 12 febbraio alla Unipol Arena di Bologna. In apertura si esibirà uno special guest che sarà annunciato prossimamente.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3VUY8f8

– in prevendita Metalitalia.com dalle 10:00 del 26 giugno

– vendita generale dalle 10:00 del 28 giugno



PANTERA, vere e proprie icone dell’heavy metal, annunciano il nuovo tour europeo 2025 che inizierà il 21 gennaio a Helsinki e proseguirà con spettacoli a Stoccolma, Amsterdam, Berlino, Parigi, Bologna, Londra e molti altri appuntamenti. Con i membri originali, il cantante Philip H. Anselmo e il bassista Rex Brown, insieme al chitarrista Zakk Wylde e al batterista Charlie Benante, l’ultima serie di date dal vivo continua la celebrazione delle vite dei membri fondatori, il batterista Vinnie Paul e il chitarrista Dimebag Darrell.

Creatori del “power groove”, i PANTERA hanno iniziato ad Arlington, in Texas, con la loro formazione più famosa, composta dai membri fondatori e fratelli, il batterista Vinnie Paul e il chitarrista Dimebag Darrell, con il bassista Rex Brown e il cantante Philip H. Anselmo. Sarebbero poi diventati una delle band più influenti e di maggior successo nella storia dell’heavy metal. Ad oggi, i PANTERA hanno venduto 20 milioni di dischi in tutto il mondo e hanno ricevuto quattro nomination ai Grammy, oltre ad aver effettuato diversi tour in tutto il mondo.

PANTERA Tour 2025

21 Jan – Helsinki, FI at Ice Hall

23 Jan – Stockholm, SE at Hovet

24 Jan – Oslo, NO at Spektrum

26 Jan – Copenhagen, DK at Royal Arena

28 Jan – Amsterdam, NL at AFAS Live

31 Jan – Ljubljana, SI at Arena Stožice

01 Feb – Ostrava, CZ at Ostravar Aréna

03 Feb – Budapest, HU at Budapest Arena

04 Feb – Kraków, PL at Tauron Arena

06 Feb – Hamburg, DE at Sporthalle

07 Feb – Berlin, DE at Max-Schmeling-Halle

09 Feb – Düsseldorf, DE at Mitsubishi Electric Halle

10 Feb – Brussels, BE at Forest National

12 Feb – Bologna, IT at Unipol Arena

13 Feb – Zürich, CH at Hallenstadion

15 Feb – Paris, FR at Adidas Arena

18 Feb – Glasgow, UK at OVO Hydro

19 Feb – Leeds, UK at First Direct Arena

21 Feb – Dublin, IE at 3Arena

23 Feb – Birmingham, UK at Resorts World Arena

25 Feb – London, UK at OVO Arena Wembley

