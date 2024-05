COLOURS OF OSTRAVA dal 17 al 20 Luglio 2024 nella città di Ostrava in Repubblica Ceca

Il Colours Of Ostrava si terrà dal 17 al 20 Luglio 2024 nella città di Ostrava in Repubblica Ceca. Un festival storico, di grande impatto e molto trasversale. Oltre ai grandi ospiti musicali internazionali presenti nel programma, il cartellone include molteplici spettacoli di discipline diverse, dislocati sulle numerose venue.

La Lineup 2024 include grandissimi nomi che spaziano da Lenny Kravitz a Sam Smith, da Queens Of The Stone Age a James Blake. Il cartellone prevede anche gente come Sean Paul, Zara Larsson, Bat For Lashes, Khruangbin, Gary Clark Jr., Sofi Tukker, Gogol Bordello, Sevdaliza, Infected Mushroom (Live Band set), Emiliana Torrini, NTO e tantissimi altri.

Menzione a parte per l’artista italiana Adriana, che approda al festival Ceco dopo aver vinto tra 800 candidati il Festival Pass – Talent Selection partner del Colours Of Ostrava.

Il Colours si tiene in un luogo unico, in una ex città mineraria e ferriera, sito del patrimonio culturale europeo e molto diverso da altre sedi in cui abitualmente si svolgono festival e concerti. Una variegata scelta artistica tra stili moderni e classici, dall’elettronica alla world music, dal jazz all’indie rock e al reggae. Sono presenti circa 12 venue sia outdoor che indoor dalle più piccole alle più grandi. Oltre 350 eventi – band, DJ, film, dibattiti, workshop, teatro, poesia e installazioni.

Anche i più piccoli e le famiglie troveranno una perfetta atmosfera e particolare attenzione con uno stage stupendo dedicato ai bambini, pensato per il loro benessere e il divertimento insieme. Sono previsti anche luoghi adatti per l’allattamento.

Il festival è comodo da raggiungere vista l’ubicazione vicina al centro di Ostrava (a tre fermate di tram) con buoni collegamenti per la città, per la stazione ferroviaria e l’aeroporto.

Alloggi e campeggio – L’organizzazione prevede anche la presenza di una grande area di campeggio a pochi metri dall’ingresso del festival ed è consentito sia utilizzare la propria tenda ma anche noleggiarla. È possibile anche scegliere sistemazioni glamping più comode che permettono di immergersi totalmente nell’atmosfera dell’evento. Chiaramente anche in città sono presenti numerose opzioni di alloggio con alberghi e case in affitto.

Cibo e Bevande – Nell’area del festival saranno presenti bancarelle con un’ampia selezione di piatti locali e internazionali, incluse anche opzioni vegetariane e vegane. Il festival offre un’ampia selezione di bevande analcoliche e alcoliche. Ultimo ma non meno importante, i prezzi del cibo e delle bevande al festival sono molto ragionevoli: un’ottima birra Ceca grande costa circa 2 euro. La birra Ceca non ha bisogno di presentazioni.

Sono disponibili biglietti pass abbonamento 4 giorni o per singole giornate, e sono presenti diverse opzioni upgrade per aumentare l’esperienza attraverso l’accesso ad aree riservate:

Pass 4 giorni: 179€

Pass 1 Giorno: 127€

Camp Ticket: 25€

Piazzola tenda: 29€

Tutte le info sono presenti sul sito ufficiale del festival anche in italiano: https://www.colours.cz/it