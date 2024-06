COLOURS OF OSTRAVA 2024: vinci una coppia di abbonamenti per il festival in Repubblica Ceca

Uno dei più grandi festival d’Europa si terrà a Budapest dal 9 al 12 agosto sull’Isola di Il Colours Of Ostrava si terrà dal 17 al 20 Luglio 2024 nella città di Ostrava in Repubblica Ceca.

Un festival storico, di grande impatto e molto trasversale. Oltre ai grandi ospiti musicali internazionali presenti nel programma, il cartellone include molteplici spettacoli di discipline diverse, dislocati sulle numerose venue.

La Lineup 2024 include grandissimi nomi che spaziano da Lenny Kravitz a Sam Smith, da Queens Of The Stone Age a James Blake. Il cartellone prevede anche gente come Sean Paul, Zara Larsson, Bat For Lashes, Khruangbin, Gary Clark Jr., Sofi Tukker, Gogol Bordello, Sevdaliza, Infected Mushroom (Live Band set), Emiliana Torrini, NTO e tantissimi altri.

Il festival è comodo da raggiungere vista l’ubicazione vicina al centro di Ostrava (a tre fermate di tram) con buoni collegamenti per la città, per la stazione ferroviaria e l’aeroporto.

Il Festival si tiene in un luogo unico, in una ex città mineraria e ferriera, sito del patrimonio culturale europeo e molto diverso da altre sedi in cui si svolgono festival e concerti