I CARSON COMA che entrano nella storia della musica ungherese

Articolo di Philip Grasselli

Abbiamo conosciuto i Carson Coma durante il secondo giorno dello Sziget Festival 2023, sul palco principale e su cui si sono susseguiti poi YUNGBLUD e gli Imagine Dragons. La più grande rock band ungherese festeggerà i cinque anni di carriera con un imponente show al MVM Dome di Budapest sabato 6 aprile. Reduci da diversi sold-out con più di dodicimila persone racchiuse dentro il Budapest Park, è giustamente tempo di fare le cose in grande, dentro la più grande venue al coperto in Ungheria.

I Carson Coma al secondo giorno dello Sziget Festival di Budapest (foto di Federico Buonanno, 2023)

Un traguardo importante anticipato da due singoli usciti l’1 e il 22 marzo scorsi, “Frida Kahlo” e “Paul McCartney halott?” (Paul McCartney è morto?).

Ezrével a Diego Riverák a világon [Ci sono mille Diego Rivera nel mondo] De csakis egy, csakis egy, csak egy Frida Kahlo [Ma solo una, solo una, solo una Frida Kahlo] Csak egy Frida Kahlo [Solo una Frida Kahlo] Csak egy Frida Kahlo [Solo una Frida Kahlo] Carson Coma – Frida Kahlo (2024)

L’ultimo album risale allo scorso anno, “IV”, con i soliti testi ironici, anche se con toni decisamente più cupi, che vanno a segnare una differenza con il grande successo del disco precedente, “Digitális/Analóg”, specialmente a livello musicale. Il post-punk domina, con sonorità più crude, ma corrispondenti ai testi molto politicamente consapevoli.

Giorgio Fekete dei Carson Coma (foto di Federico Buonanno, 2023)

I Carson Coma in Europa

È davvero interessante vedere la crescita dei Carson Coma che non mira solamente al successo in madrepatria, ma ha già esperienza con qualche tour europeo. Nonostante i testi siano esclusivamente in ungherese, lo Europe Tour tra ottobre e novembre 2023 ha avuto un grande successo, tra Berlino, Praga, Bratislava e Vienna. Chissà se li ritroveremo in Italia, considerato che, per esempio, Giorgio Fekete è per metà italiano e parla in maniera molto fluida la nostra lingua…

Rockon seguirà questo concerto direttamente dall’arena, ma se bazzicate per la capitale magiara, gli ultimi biglietti sono ancora disponibili: Giorgio Fekete, Zsombor Bóna, Péter Gaál, Héra Barnabás, Attila Jónás e Bálint Kun vi aspettano per questo live a 360 gradi!