EDITORS in concerto domenica 25 agosto ad AMA Music Festival 2024

Non ci si abitua mai alle continue sorprese di AMA Music Festival ancor più se sono incredibili come quella di oggi. Il 25 agosto 2024 (Day 5), in Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino, vicino a Bassano del Grappa, sbarcano per un’unica esibizione in tutto il nord Italia, direttamente da Birmingham, gli Editors!

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3R044k5

AMA Music Festival 2024

Line-up sempre più ricche quindi che vedono AMA Preview con Queens Of The Stone Ages / The Amazons / Kemama il 5 luglio, CCCP / Marlene Kuntz il 12 luglio e Tedua / Angelina Mango il 13 luglio.

AMA Music Festival ospiterà invece The Offspring / Buzzcocks il 21 agosto (Day 1), Frah Quintale più Coez / Il Tre / Clara / Rhove il 23 agosto (Day 3), Paul Kalkbrenner / Brina Knauss / Deer Jade il 24 agosto (Day 4) ed Editors il 25 agosto (Day 5).

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3VdW9lV

EDITORS

Gli Editors, nati nei primi anni 2000, sono emersi in un’ondata indie con cui avevano poco in comune, tranne l’uso delle chitarre. Capitanati da Tom Smith e Russell Leetchgli, inizialmente si facevano chiamare Pilot ma cambiarono presto nome perché già usato da una band degli anni ‘70. Il notevole successo del primo album “The Back Room” (2005), grazie a singoli come “Bullets” e “Munich”, ha procurato loro una nomination al prestigioso Mercury Prize. Molto ben accolto anche “An End Has A Start” (2007), trainato dall’omonimo singolo. Successivamente il gruppo ha mostrato voglia di rischiare, così nel 2009 con coraggio ha abbracciato i synth e pubblicato “In This Light and on This Evening”, caratterizzato da un suono più cupo, presente fin dal primo singolo “Papillon”. Nel 2022, dopo ben sei album, è uscito “EBM”: un mix di pop, indietronica, new wave, industrial rock ed electronic dance, con influenze post-punk e psichedeliche. Il disco richiama artisti come i New Order e Giorgio Moroder, e gruppi industrial come Nitzer Ebb, Front 242 e D.A.F., oltre alla scena Electronic Body Music, da cui prende il nome. Indie rock, post punk, new wave, synth pop, canzoni da stadio: gli Editors hanno messo insieme tutto questo con personalità, in vent’anni di carriera vissuti sempre ad altissimi livelli creativi e di riscontro del pubblico. Non a caso tutti i loro album sono stati in Top 10 UK, e due si sono piazzati al 1° posto.

