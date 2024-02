PAUL KALKBRENNER: il produttore berlinese protagonista il 24 agosto all’AMA Music Festival 2024

AMA Music Festival non la smette più di stupire. Dopo i sensazionali annunci dell’AMA Preview con i Queens Of The Stone Age il 5 luglio e Tedua il 13 luglio e i primi nomi della line up di AMA Music Festival 2024 ad agosto con The Offspring e Frah Quintale più Coez, ecco una nuova star internazionale che si aggiunge all’evento: Paul Kalkbrenner. Il produttore berlinese con oltre 1,3 miliardi di stream su Spotify e più di 305 milioni di view di Youtube, si esibirà sabato 24 agosto, come headliner del Day 4, nel parco di Villa Ca’ Cornaro, a Romano d’Ezzelino, vicino a Bassano del Grappa.

Paul Kalkbrenner è sinonimo di musica dance. È diventato maggiorenne in un’epoca d’oro per la techno, compiendo dodici anni quando cadde il muro di Berlino. Ha tracciato in poco più di vent’anni un percorso professionale senza precedenti, con un talento che è emerso dall’ambito underground per raggiungere le vette delle classifiche, facendo da headliner a diversi festival e accumulando milioni di fan, senza scendere a compromessi con il suo grande sound techno. La sua è un’adolescenza tra i rave: esordisce come DJ e colleziona dischi mentre la prima ondata di musica dance elettronica si riversa in tutta Berlino, ma in seguito capisce che questo non gli basta e da allora decide di proseguire il suo percorso musicale come producer.



Paul Kalkbrenner è conosciuto a livello internazionale per i suoi brani principalmente legati alla città di Berlino e alla sua tormentata storia. Dopo aver creato la sua etichetta nel 2009 e pubblicato due album e un documentario dal vivo, è stato il primo artista ad avere accesso illimitato al caveau Sony Legacy, permettendogli di rielaborare icone precedentemente non campionate come Luther, Vandross e Jefferson Airplane per il suo album “7” (2015) che registra un clamoroso successo in Europa, occupando la prima posizione in numerose classifiche e arrivando in Top Ten in Italia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. È una figura di spicco e un pioniere nella scena della musica elettronica, un artista senza compromessi che ha resistito nonostante le volubili tendenze della musica dance e l’ossessione per il nuovo.

sabato 22 giugno – MILANO – Rho – Fiera

sabato 24 agosto – ROMANO D’EZZELINO (VI) – AMA Music Festival

