Ripetiamolo: i FONTAINES DC sono la vera grande rock band contemporanea

Articolo di Umberto Scaramozzino

Tutti i dubbi sono stati fugati oramai da tempo, ma ogni live è un’ottima occasione per aggiungere una conferma non necessaria e per ribadirlo: i Fontaines DC sono la vera grande rock band contemporanea. Dire “del momento” forse non basta più, perché darebbe l’idea di uno stato transitorio, mentre qui si sta parlando di qualcosa di estremamente concreto e consolidato e il concerto dell’Alcatraz di Milano del 4 novembre 2024 è per noi italiani il sigillo finale su questa nobile investitura.

Tutto ciò che riguarda i Fontaines DC oggi sembra studiato nei minimi dettagli e offerto come parte di un unico eccezionale pacchetto. Non fa eccezione l’opening act di questo tour, ovvero i Wunderhorse di Jacob Slater: uno di quei gruppi che di solito arrivano alle orecchie dei nuovi ascoltatori con la proverbiale etichetta da “band preferita della tua band preferita” e che sono evidentemente destinati a diventare grandi, forse grandissimi. Se li coccolano i Fontaines, che per la seconda volta li scelgono come supporto e per la seconda volta concorrono alla realizzazione di un binomio di assoluta qualità.

Fontaines D.C. in concerto allo Sziget Festival 2024 a Budapest foto di Andrea Ripamonti

Questa di Milano potrebbe essere una delle ultime volte in cui riusciamo a vedere la band di Dublino in un club. Il sentiero sembra ampiamente tracciato e in tal senso è molto eloquente già la portata di questo sold out molto anticipato, seguito da una ricerca febbrile di biglietti che ha accompagnato l’altrettanto frenetica attesa della serata. Non c’è dubbio che di questo passo, così come già accaduto in altri paesi europei, il prossimo traguardo siano i palasport. Diventa perciò ancora più prezioso questo show, che comincia come da copione con l’opener, nonché title-track, del nuovo album: “Romance”. C’è chi potrebbe avere da ridire sulla scelta, preferendo l’avvio dinamitardo che avrebbe potuto offrire “Starbuster” e che avrebbe garantito forse maggiore continuità con le aspettative dei fan della prima ora, ma l’atmosfera creata da questo brano è allo stesso tempo il rinnovo di una dichiarazione d’intenti molto esplicita e una prova di grande maturità artistica. E poi, diciamocelo apertamente: “Maybe Romance is a place” è una delle migliori tagline uscite dalla promozione di un disco rock negli ultimi anni.

Fontaines D.C. in concerto al Rock en Seine 2022 di Parigi foto di Andrea Ripamonti

Com’è giusto che sia, il nuovo capitolo discografico prende il sopravvento sulla scaletta, lasciando ragionevole spazio a “Skinty Fia” – che oggi suona ancora meglio che in passato – e pochi frammenti residui ai primi due album in studio, “Drogel” e “A Hero’s Death”. Il risultato è una perfomance di grande classe, meno aggressiva ma più consapevole, nella quale si intravede anche una buona dose di mestiere, doverosa per chi deve sostenere i ritmi caustici del circuito mainstream, dato che i piani di questa band sono a lunghissimo termine e non si sopravvive alla prova del tempo puntando tutto sulla furia e sul revival post-punk. Certamente chi ha avuto la fortuna di vedere più volte in passato i ragazzacci irlandesi sa bene che l’energia sprigionata dall’urgenza espressiva dei Fontaines DC della prima ora era una boccata d’aria fresca, perché mai, neanche per un frangente, dava l’idea che si trattasse di una posa. Era tutto autentico, necessario e quasi primordiale. Ma se esiste un modo giusto per evolvere e lasciarsi alle spalle il passato, questo è senza dubbio il migliore possibile.

Si sente l’assenza di pezzi come “Too Real” e “I Don’t Belong”, presenti in scaletta nel tour estivo, ma le nuove “Bug” e “Death Kink” concedono pochissimo terreno ai rimpianti. Nonostante i suoni non siano proprio ottimi – pare ci fosse anche del malumore per alcuni problemi tecnici – e nonostante qualche piccolo segnale di stanchezza assolutamente fisiologica, anche il sound è solido e compatto come non mai, a riprova della grande crescita di cui ha goduto la formazione in questi anni molto intensi.

Sotto al palco di Grian Chatten e soci ci sono varie generazioni che si incontrano e talvolta si scontrano – purtroppo non mancano le imbarazzanti scene dei musicofili incartapecoriti che tengono lo smartphone in orizzontale e si lamentano del pogo – ma c’è anche un grande senso di continuità tra tradizione e innovazione.

Fontaines D.C. in concerto al Parco della Musica di Padova 2022, foto di Roberto Finizio

Forse il più grande pregio dei Fontaines DC è proprio quello di saper offrire una valida e credibile alternativa contemporanea ai grandi riferimenti rock del passato, senza restare ancorati a modelli impolverati e senza vincolarsi a mode passeggere. Se non avete ancora compreso la qualità e la portata del fenomeno Fontaines DC non vi preoccupate: c’è ancora tempo per immergersi nei quattro atti di questa storia e salire sul carro dei vincitori. C’è spazio per tutti.

FONTAINES DC – la scaletta del concerto di Milano

Romance

Jackie Down the Line

Televised Mind

A Lucid Dream

Roman Holiday

Big Shot

Death Kink

Sundowner

Big

A Hero’s Death

Here’s the Thing

Bug

Horseness Is the Whatness

Nabokov

Boys in the Better Land

Favourite

Encore:

In the Modern World

I Love You

Starburster

