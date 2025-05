LORDE in concerto il 29 novembre a Bologna per il tour “Ultrasound”

Dopo tre anni di assenza dai palchi italiani, Lorde annuncia il suo attesissimo ritorno dal vivo con un’unica imperdibile data in Italia, nell’ambito del tour mondiale “Ultrasound”, che toccherà le più iconiche venue del mondo, tra cui il Madison Square Garden di New York, il Kia Forum di Los Angeles, il Red Rocks Amphitheatre in Colorado e la O2 Arena di Londra.

SABATO 29 NOVEMBRE 2025 – BOLOGNA

UNIPOL ARENA – Via Gino Cervi, 2, Casalecchio di Reno (BO)

Biglietti > https://tidd.ly/4ka0pwk

Il tour prenderà il via a settembre e rappresenta un evento storico nella carriera dell’artista: sarà infatti la prima volta di Lorde da headliner in queste prestigiose location. Special guest del concerto Italiano: The Japanese House.

L’annuncio segue l’uscita del nuovo, attesissimo singolo “What Was That”, che anticipa l’album “Virgin”, in arrivo il 27 giugno 2025. Il brano ha già conquistato pubblico e critica, raggiungendo la #1 della classifica giornaliera di Spotify USA, la #3 globale e la top200 italiana, con oltre 34 milioni di stream. Co-prodotto da Lorde, Jim-E Stack e Dan Nigro, “What Was That” segna un ritorno potente e vibrante dell’artista neozelandese sulla scena musicale internazionale, dando inizio a una nuova era discografica dopo quasi quattro anni di silenzio seguiti all’album Solar Power. Il videoclip ufficiale, girato a New York e ora disponibile, include anche una performance pop-up a sorpresa dell’artista al Washington Square Park, che ha entusiasmato i fan all’inizio di questa settimana.

Cantautrice rivoluzionaria e simbolo della scena alt-pop internazionale, Lorde ha conquistato il mondo a soli 16 anni con il debutto Pure Heroine (2013) e il singolo “Royals”, che le è valso 2 GRAMMY Awards. Con l’album Melodrama (2017) ha abbracciato nuove sfumature emotive e sonore, mentre con Solar Power (2021), prodotto con Jack Antonoff, ha esplorato la dimensione della natura e della spiritualità. Nel 2021 ha pubblicato anche l’EP Te Ao Mārama, in lingua Māori. Nel 2024 è tornata a farsi sentire anche accanto a Charli XCX, partecipando al remix del brano “Girl, so confusing” incluso nell’album BRAT, esibendosi con la stessa Charli sul palco del Coachella la settimana scorsa.

L’unica data italiana del tour Ultrasound sarà un’occasione irripetibile per vivere dal vivo la nuova energia di un’artista che continua a ridefinire i confini del pop contemporaneo.

LORDE + The Japanese House

SABATO 29 NOVEMBRE 2025 – BOLOGNA

UNIPOL ARENA – Via Gino Cervi, 2, 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Biglietti > https://tidd.ly/4ka0pwk