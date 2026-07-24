L’amore per il pop disadorno, essenziale e fisico di LORDE

Articolo di Marzia Picciano | Foto di Cesare Veronesi (Verona 2022)

Il mio personale amore per Lorde (all’anagrafe neozelandese, per essere pedanti, Ella Marija Lani Yelich-ÒConnor, giusto per sottolineare il mix croato) nasce piuttosto tardi rispetto all’exploit planetario che l’ha accompagnata da Royals, ma ho fatto di tutto per essere alla pari degli esaltatissimi fan della prima ora per il live di Milano del 23 luglio. Sarà che l’ho per molto tempo categorizzata – errore – come potenziale Gen Z lontana dal mio mondo, per quanto invece da semi trentenne sia esattamente nel mezzo, o meglio nel salto tra una generazione e un’altra, non fermandomi ad ascoltarla per bene.

Ora, oggi, di figure afferenti a quella che qualcuno mi ha definito, molto appropriatamente devo dire, come corporate white music, ce ne sono a bizzeffe; ognuno ha il suo feticcio pop. Eppure nella mia mente Lorde è diventata immediatante quella più autentica e distante, idealmente, dal pop sfrontatamente rosa o lustrinato, percependo nella sua lirica come nella sua ricerca musicale un tentativo progressivo, finalmente scevro di retoriche politiche, di arrivare all’essenza, nel senso di ossa, e ombra, come è riuscita – a mio modesto avviso – a fare perfettamente in Virgin, ultimo disco dal nome emblematico, tanto elettronico quanto oscuro, come se si volesse gettare un’ombra da thriller sulla giostra della giovinezza.

Lorde è prima di tutto un essere umano affascinatissimo, una bellezza diafana che sprigiona una sensibilità a cui non è possibile sottrarsi, ieri sera era esattamente come me l’aspettavo nella sua ultima digievoluzione, quella semi androgina e purissima di Man Of The Year. Non mi sono sottratta a questa occasione, nella certezza che in qualche modo, anzi molto spesso, il genere – distrattamente identificato come – mainstream e leggero offra ganci più profondi di tante letture impegnative (forse perché interpreta meglio di altri il concetto, sempre bellissimo, dello sparato in faccia come aria compressa?). Anche se tutto ciò implica inalare tutto il terriccio del Parco della Musica o passare oltre mezzora in doccia per scrostrarlo dal sudore, insieme alle zanzare morte in tentativi di attacchi suicida.

Lorde in concerto a Villafranca di Verona 2022 | foto di Cesare Veronesi

Eppure Lorde ieri era particolarmente affascinata dal luogo, dalla luna, e probabilmente anche dagli aerei di Linate che decollavano man mano sul palco del festival. In fin dei conti, era tutto molto giusto. Come anche lo era il cantautorato moderno e coltissimo di Joan Thiele che riarrangia un brano di Piero Umiliani come Tramonto, in apertura alla nostra eroina del sentire a tutti i costi.

Ho trovato più spazio di contenuto, e zero condimento simbolico, su quel palco disadorno a composizione mobile; più possibilità di sbrogliare il carico emotivo che mi portavo dietro da tutta la giornata in mezzo a schermi che proiettano alternativamente elettrocardiogrammi o la sua faccia, distorta e vivisezionata in tutte le possibili prospettive, cameraman esaltati tanto quanto i ballerini e membri della band, che in certe schitarrate magistrali che dovrebbero appagare cuore e mente solo per la loro perfezione.

No, Lorde non è perfetta, probabilmente non lo è neanche il suo show, ma è caotico, estremamente fisico (un’ora e mezzo di cardio tra salti e arrampicate sui box di scena, coronate da un abbraccio quasi catartico allo staff sul palco), essenziale e liminale, tra un estremo psicologico e l’effettiva necessità di aizzare un pubblico decisamente fedele e allineato, e altrettanto fisico. Nessuna sopresa che la nostra si metta a fumare una sigaretta durante la cover a metà di Girls, So Confusing, che condivide con la sua “alter ego” (se così possiamo dire per la genesi ironica del pezzo) Charlie xcx.

L’Ultrasound Tour del resto è un pò questo manifesto di dissennata ricerca della nostra neozelandese aliena di un fondo che sia reale, concreto, e comunque grezzo, come se non potesse essere altrimenti: alla base, nel core, non c’è nessun nucleo atomico perfettamente levigato da un moto fisico costante e impercettibile, ma una terra desolata, fatta di buchi e crateri da accettare nella propria impurezza. Le parti più segrete e indicibili di noi, messe per iscritto, su una base, cantate e saltate.

Lorde in concerto a Villafranca di Verona 2022 | foto di Cesare Veronesi

Il tutto passando da Pure Heroine a Melodrama, quindi da un R’n’b rivisitato al cantautorato dance curato, ovviamente, da Antonoff (saltando per la data di Milano il già bisfrattatissimo, nella scaletta, Solar Power), fino alla dissacrazione del reale, delle feste, eccessi, tradimenti e alcolismi vari in cui Lorde ha attraversato un decennio di sviluppo ormonale in bici per arrivare a dirci: You met me at a really strange time in my life.

Voglio rovinare tutta la mia credibilità nel dire che in fin dei conti Lorde è la versione di Robyn per la Gen Z, quella fluida, quasi scivolosa, sia sessualmente quanto emotivamente, quella che puo danzare da sola sulla fine di una relazione che però non desiste dal desiderio, esattamente come fa in Green Light. Quella che arriva a tingersi di azzurro e rimanere i bikini a fine show.

Non c’è nostalgia (quella è una prerogativa da millennial in su), ma un senso di smarrimento e disagio che non tramuta mai in paura, e che ancora la sottoscritta e la massa liquida di ragazzi e ragazze in lustrini e micro top a ogni pezzo. Non è l’esaltante, coloratissima serie di Netflix che appaga i nostri chakra compressi, ma un brutale schiaffo in faccia nel clue di una serata poco lucida.

È un pò come svegliarsi e capire che le summer songs, lo dice lei, devono essere in un certo modo, ma non per questo non debbano contenere un pò di gravità, nel senso della forza che ci butta giù a sbattere la faccia al pavimento. Non è esibizionismo, ma la ricerca distorta di un elemento tattile che ci dica che siamo nel qui e ora.

Nell’insieme infinito di Quest con cui identifichiamo il nostro passaggio in questo mondo, Lorde è il personaggio che scelgo di mandare avanti, si, a fare il lavoro sporco, quello di cui possiamo vergognarci anche, ma che io non riuscirei a tradurre in niente di bello. E in fin dei conti, è tutto molto giusto così.

Lorde in concerto a Villafranca di Verona 2022 | foto di Cesare Veronesi

LORDE – La scaletta del concerto di Milano

Intro – Synth

Royals (corta)

What Was That

Broken Glass

Perfect Places

Shapeshifter

Buzzcut Season

Favourite Daughter

The Louvre

Current Affairs

Liability

Hammer

Supercut

Team

Man of the Year

Girl, so confusing (Charli xcx cover)

Green Light

David

Ribs