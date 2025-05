ACID MOTHERS TEMPLE: la band giapponese a Maggio in concerto a Genova, Milano, Bari e Prato

Grande ritorno a MAGGIO nella penisola italica della band piu psichedelica dal sol levante per festeggiare il 30esimo anno di attività i giapponesi ACID MOTHERS TEMPLE and The Melting Paraiso U.F.O.

Usciti anche su etichetta italiana Offset Records, saranno in Tour a MAGGIO da nord a sud in sole 4 esclusive date, 2 delle quali in doppio concerto con i THE WINSTONS di Enrico Gabrielli (Calibro35/Pj Harvey), Lino Gitto e Roberto Dell’Era (Afterhours) per la presentazione del nuovissimo Album THIRD.

Un concerto che sarà un esperienza psichedelica astrale, ci apriranno lo spettro sonoro con un vero e proprio viaggio psichedelico tra suoni e videoproiezioni che ci portera alla ricerca di nuove dimensioni…il tutto nella celebrazione del 30esimo anno di attivita’ della band piu psichedelica dal sol levante capitanata dal guru della chitarra elettrica Makoto Kawabata, custode di un tempio buddista trasformato a studio di registrazione a Osaka.

Per l’occasione il bassista sara’ il musicista e produttore Taigen Kawabe meglio conosciuto come frontman e bassista della band nipponica psych‐rock di culto Bo Ningen!

• DOMENICA 18 MAGGIO

with THE WINSTONS @ LaClaque – GENOVA

• LUNEDI 19 MAGGIO

with THE WINSTONS @ Arci Bellezza – MILANO

• Merc 28 MAGGIO @ Eremo Club – Molfetta (BARI)

• Giovedi 29 MAGGIO @ ORTO SONORO Santa Valvola – PRATO

INGRESSO GRATUITO