SZIGET Festival 2025: arrivano gli artisti italiani tra cui Anyma, Fast Animals And Slow Kids, Anna Castiglia e Whitemary

Tra tre mesi inizia il Sziget Festival (Budapest dal 6 all’11 agosto 2025), si chiude la line up, compresi gli artisti italiani e inizia un nuovo capitolo per il festival, nuova organizzazione dell’area e nuove proposte per passare una settimana all’insegna del divertimento tra musica, cultura, sport e relax.

Un nuovo capitolo per il Sziget

Sziget Festival si prepara a inaugurare nel 2025 una nuova fase della sua storia, mantenendo la sua atmosfera inconfondibile e la varietà di contenuti che lo hanno sempre contraddistinto, ma con un importante slancio verso l’innovazione. La struttura dei programmi è stata completamente ripensata, sempre offrendo un’esperienza continua attiva 24 ore su 24, con spazi riorganizzati e nuove aree tematiche che caratterizzeranno il festival. Tamás Kádár, CEO del Sziget, ha spiegato che l’identità del festival resta salda nei suoi valori fondamentali, centrata su emozioni, esperienze e cultura, ma viene adattata alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione, sempre con l’obiettivo di offrire un’esperienza memorabile.

Il ponte K, l’ingresso iconico al festival, sarà trasformato in un portale visivo spettacolare, con una moltitudine di uccelli colorati che sorvoleranno le sue arcate, accogliendo i visitatori in una nuova area per l’accoglienza. Si spostano anche le venue storiche come: Cirque du Sziget, il Magic Mirror e il Vándor Vurstli.

L’Italia protagonista al Sziget Festival con una line-up ricca e trasversale

Anche quest’anno l’Italia sarà protagonista al Sziget Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dal pubblico italiano, da sempre tra i primi per affluenza. La presenza tricolore riflette pienamente l’eclettismo che da sempre caratterizza il festival: dal rock alternativo all’elettronica, passando per l’indie-pop, l’urban e la techno più spinta. La line-up italiana combina nomi già affermati e talenti emergenti pronti a conquistare la nuova scena musicale.

Si aggiungono gli artisti italiani alla line up: Fast Animals And Slow Kids, Whitemary, Anna Castiglia, Beba, Materazi Future Club, Savana Funk, Comrad, Kyoto, Gobbi, Aurevoir Sofia, 999999999, Agents Of Time, Mathame, Vomee, Zatox, Carlo Chicco, Eva Bloo, Kiras, Fab Mayday, AmA DJ, Stefano di Matteo, Lurayana e Chroma Sound System e 18K.

La musica al centro della scena

Gli headliner del Main Stage includono nomi di calibro mondiale come A$AP Rocky, Post Malone e Shawn Mendes. Accanto a loro, si esibiranno artisti in ascesa come Chappell Roan, Charli XCX e Anyma. Il palco ospiterà anche star consolidate come Nelly Furtado, Michael Kiwanuka e FKA Twigs, nonché la prima artista K-pop nella storia del festival: Kiss Of Life. Con loro anche artisti ungheresi, tra cui spiccano: Pogány Induló con Parno Graszt e Дeva in collaborazione con Napfonat, tutti super attesi dal pubblico locale.

Sul palco Revolut, la proposta musicale si farà ancora più varia con esibizioni di Empire of the Sun, Justice, Papa Roach, Caribou, Blossoms e Refused, tra i tanti altri. Anche i principali nomi della scena elettronica saranno protagonisti nel Delta District, dove il Yettel Colosseum ospiterà star come I Hate Models, Dixon, The Blessed Madonna e Chris Liebing. Il Bolt Night Stage vedrà salire sul palco artisti del calibro di Armin Van Buuren, Don Diablo, Amelie Lens e Steve Angello. The Club by Don Julio, invece, offrirà un’esperienza elettronica più raccolta, con esibizioni underground in un ambiente intimo e chiuso.

Nel quartiere Szoho, The Buzz presenterà un mix di talenti emergenti e artisti super conosciuti nel loro paese, ma non ancora all’estero, provenienti da Francia, Italia, Regno Unito, Olanda e Belgio, con sonorità urban, rap e street culture, come: Fast Animals and Slow Kids, EKKSTACY, Casey Lawery, i locali Ivan & The Parazol. Al dropYard.

Il palco Jukebox proporrà cover band di leggende come ABBA e Queen, DJ set tematici e le migliori band del progetto europeo GrassrEUts.

Le nuove zone del festival diventano quartieri tematici

L’elemento più evidente del rinnovamento sarà la suddivisione dell’area festivaliera in quartieri tematici. Il Delta District sarà il nuovo cuore notturno del Sziget, animando dal tramonto all’alba grazie al rinnovato Yettel Colosseum, al Bolt Night Stage che prende il posto della storica Arena e a una nuova venue indoor chiamata The Club by Don Julio, che promette la line-up elettronica più potente della storia del festival. Il Szoho, ispirato alle atmosfere artistiche e multiculturali dei quartieri omonimi di Londra e New York, sarà un centro pulsante di creatività. Ospiterà il palco The Buzz, con proposte musicali che spaziano dall’indie al pop alternativo fino alla world music, e il dropYard, dedicato alla scena urban, con hip-hop, drum & bass, reggaeton e molte altre contaminazioni. Il Paradox sarà invece il luogo in cui si incontrano illusione, movimento e arti performative. Uno spazio che accoglierà spettacoli circensi, performance di danza contemporanea e teatro di strada, creando un connubio sorprendente tra generi.

L’arte si fa esperienza

Jenna Jalonen, la nuova direttrice artistica, guiderà il programma culturale del 2025 con l’intento di superare i confini dell’intrattenimento. Il Paradox sarà lo spazio in cui il movimento e l’illusione diventano linguaggi espressivi; il North Field ospiterà il rinnovato Magic Mirror, che offrirà performance queer dal giorno alla notte, l’ArtGarden con installazioni artistiche interattive, e il LightStage con concerti e DJ set tra cui potremo assistere alle performance di artisti internazionali degli italiani come Anna Castiglia, Whitemary, Savana Funk, Materazi Future Club, Eva Bloo, Lurayana e tantissimi altri. Sull’Impact Island sarà presente TEDx Budapest accanto a numerose ONG e iniziative civiche. Tra gli spettacoli più attesi tornano il Superar Children’s Choir, il balletto aereo spagnolo Sylphes e il Troula Street Theatre, con performance visive e sonore ispirate a temi ambientali. Al Cirque du Sziget si alterneranno compagnie dal Giappone, Canada e Ungheria, mentre il Magic Mirror ospiterà show acrobatici e comici con forte impronta femminile, come quello delle YUCK Circus. Il programma dedicato al teatro e alla danza vedrà in scena “Rave Lucid” dei francesi Mazel Freten e “La Confluencia”, un’esibizione flamenca che unisce culture europee, ebraiche, rom e africane.

Impegno per la sostenibilità

La sostenibilità ambientale resta al centro delle priorità del festival. Oltre a ridurre il numero di tende abbandonate grazie a un sistema di cauzione, il Sziget conferma l’impegno a non aumentare i prezzi della birra, in collaborazione con Dreher. L’offerta gastronomica sarà più inclusiva che mai, con una vasta scelta di piatti vegetariani, vegani e adatti a diverse intolleranze. Gli stand saranno tenuti a utilizzare materiali biodegradabili e ad approvvigionarsi con ingredienti locali e di stagione. Anche il consumo responsabile di alcol sarà promosso tramite la campagna DRINKiQ, che offrirà punti informativi, stazioni gratuite d’acqua potabile e materiali educativi per i partecipanti.

Cura e inclusione con Szitizen Care

Il programma Szitizen Care si amplierà ulteriormente, con un focus speciale sul benessere mentale e la sicurezza di tutti i partecipanti. Saranno presenti specialisti, spazi di ascolto e punti d’informazione per affrontare ogni tipo di esigenza, dalle questioni mediche ai problemi psicologici. L’obiettivo è garantire a tutti – compresi visitatori con disabilità, famiglie e membri della comunità LGBTQIA+ – un ambiente sicuro, accogliente e accessibile.

Sziget Ville Premium: il glamping di nuova generazione

L’area Sziget Ville Premium eleverà l’idea di campeggio di lusso, offrendo sistemazioni comode e curate come tende accessoriate, igloo eleganti e lodge in legno per gruppi. A completare l’esperienza ci sarà il Wellness Center, uno spazio dedicato al relax con massaggi, yoga, aromaterapia, saune e zone chill con amache.