Tornano i FONTAINES D.C.: a giugno 2025 in concerto a Bologna, Roma e Milano

Dopo i clamorosi sold out di Roma e del concerto all’Alcatraz di Milano del prossimo 4 novembre, i Fontaines D.C., la band che sta ridefinendo la scena musicale con il loro nuovissimo quarto album “Romance”, annunciano un nuovo tour in Italia per l’estate 2025! L’album, pubblicato il 23 agosto da XL Recordings e prodotto dal geniale James Ford, ha già incantato fan e critica con le sue 11 tracce potenti e coinvolgenti.

I Fontaines D.C. sono anche la prima band headliner della nuova edizione di UNALTROFESTIVAL. Il festival milanese firmato Comcerto, allarga i propri confini e si estende anche al Carroponte. Molti altri artisti e grandi novità saranno presto svelati per un’estate 2025 ricca di sorprese!

FONTAINES D.C.

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2025 – BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

PIT: 46,00 € + d.p.

PARTERRE: 42,00 € + d.p.

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2025 – ROMA – ROCK IN ROMA

Biglietto: 42,00 € + d.p.



GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2025 – MILANO – CARROPONTE

UNALTROFESTIVAL

Biglietto: 42,00 € + d.p.

Ticketone > https://tidd.ly/3yYP68l

Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/fonta2025

Prevendita Comcerto e MyLiveNation dalle 10 di martedì 3 settembre

Vendita generale dalle 10 di mercoledì 4 settembre

ROMANCE è l’album più ambizioso dei Fontaines D.C e le sue 11 tracce raccolgono le idee maturate tra i membri della band – Grian Chatten (voce), Carlos O’Connell (chitarra), Conor Curley (chitarra), Conor Deegan (basso) e Tom Coll (batteria) – da quando hanno pubblicato Skinty Fia nel 2022. L’evoluzione sonora della band, che ha mostrato i denti nei primi dischi con una sensibilità punk antagonista, è un’ascesa verso break più grunge, elettronica distopica, percussioni hip-hop e texture sognanti alla Slowdive che potrebbero sorprendere i fan. I tocchi shoegaze emersi per la prima volta su “Skinty Fia” si dispiegano su “Romance” come un livido porpora.

Ma qualsiasi “estetica retrò”, come la descrive Chatten, viene lasciata alle spalle. Riflettendo sull’imminente uscita, Chatten dice: “In questo disco diciamo cose che volevamo dire da molto tempo. Non mi sento mai come se fosse finita, ma è bello sentirsi più leggeri”.

Recentemente, i Fontaines D.C. hanno annunciato il loro più grande spettacolo da headliner di sempre, un evento da 45.000 posti al Finsbury Park di Londra il 5 luglio. Per tutto il 2024 la band irlandese, nominata ai GRAMMY e vincitrice di un BRIT Award, viaggerà in Europa e Nord America e farà tappa in Italia per un’unica data già sold-out il 04 novembre all’Alcatraz di Milano.

