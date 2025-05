Felice, grata, GAIA: il concerto dance al Fabrique di Milano

Foto di Marco Arici | Report di Stefania Clerici

In una Milano ancora sotto la morsa del freddo e della pioggia, finalmente è arrivata Gaia a portare una ventata di calor latino, con la sua pop music, dalle sonorità brasiliane e calde, in un mix urban jungle, elettro pop e reggae davvero piacevoli.

Reduce da un Sanremo in cui la sua canzone non spiccava tra le favorite, ma con un successo virale di Chiamo io, Chiami tu senza precedenti, Gaia parte da Milano per la prima data del suo tour che arriverà a Bari e Livorno a fine maggio, per poi ripartire per un’estate all’insegna dei Summer Festival più attesi nelle località di mare della nostra Penisola.

Gaia in concerto al Fabrique di Milano, foto di Marco Arici per www.rockon.it

Non solo talent show

Gaia (Gozzi), cantautrice italo-brasiliana, verrà pur sì dallo star-biz della tv (X Factor, Amici), ma sicuramente la sua gavetta le è ben servita per formarla come artista completa nelle sue performance sul palco, che spaziano dal ballo, al canto, ad una presenza scenica davvero catalizzatrice e ammaliante.

Il corpo di ballo tutto al femminile che la accompagna on stage è quello presentato a Sanremo, mentre la band vede ad accompagnarla 3 elementi di batteria, basso e chitarra, oltre che un mixer pluriaccessoriato di basi, cori ed effetti di sound design.

3 album all’attivo pubblicati, il cui ultimo proprio quest’anno Rosa dei venti, presentato per intero nel concerto del Fabrique, con 13 tracce che fotografano la Gaia artista, donna e amica, tra la sua quotidianità fatta di alti e bassi, ma anche insicurezze e momenti bui in cui grazie alla musica ci si puù risollevare.

I featuring e gli ospiti, che bellezza!

La prima data del live ha visto sul palco tanti altri artisti insieme a Gaia: a partire dall’amica Lorenzza, con cui ha firmato RJ, unica traccia in italiano e in portoghese di Rosa dei venti, per poi passare ai Selton, che regalano ben due pezzi in setlist: Calma cara e Io e te (de Leve).

Non mancano poi brani come Maratona, Ti fidavi, Addicted, Sesso e Samba, in cui Gaia fa il suo, non in duetto live, le cui voci dei vari Capo Plaza, Gue, Tony Effe arrivano dalle basi registrate, per poi tornare a sorpresa dal vivo con Francesca Michielin nell’esotica Ginga e con Rkomi nella ballad Mare che non sei.

Ma è sul gran finale che arriva la sorpresa inaspettata, perchè su Dea Saffica fa il suo ingresso onstage Elodie, accolta con un boato e ovazione della folla, che corona un duetto che vale tutto il concerto.

Sei bellissima, sì è vero

Se nella prima parte del live Gaia appare ben preparata ma comunque ingessata nel suo ruolo di artista, dopo l’ospitata dei Selton e al termine della carichissima Bullet Proof, arriva l’ovazione della platea che, approfittando di momento di buio e una pausa più lunga del previsto, intona un “Sei bellissima” che scioglie la cantante.

Da quel momento Gaia risulta più a suo agio per tutta la seconda ora di live, concedendosi momenti di umanità e, forse anche complice il momento di solo chitarra e voce sulle ballad di Salina e Vento, si apre un momento più intimo e raccolto.

Su Moon veleno la platea agita i cartelli che recitano “mai sola” e Gaia sembra prendere una nuova vitalità da questo accorato appello che la carica verso la parte più dance del concerto, durante la quale fanno capolino le sue amiche ballerine per assoli di danze ammalianti e che coronano il live verso la fine.

Apprezzatissime, cantate e ballate a gran voce, Calma, Tokio e Boca… Sul finale arriva Sesso e samba in cui tutto il Fabrique si scatena, per poi lasciarci su un allungato encore di una Chiamo io, Chiami tu tanto desiderata da tutta la platea di fans.

Gaia, dopo 2 ore di live, ringrazia dal primo all’ultimo della sua squadra e visibilmente commossa abbraccia il suo team e il suo pubblico, confidando di tornare il prossimo aprile 2026 sempre al Fabrique per un altro appuntamento nello stesso club: Chiama lei o chiamiamo noi, l’importante sarà esserci.

GAIA – la scaletta del concerto di Milano – 7 maggio 2025

Intro

Fumo Blu

Maratona

Estasi

RJ Feat Lorenzza

Coco Chanel

Bandiera

Ti fidavi

Rosa dei venti

Cuore amaro

Twin flames

Calma cara feat Selton

Io e te (de Leve) feat Selton

Fe

Addicted

Bullet proof

Ginga Feat Francesca Michielin

Salina

Paranaue

Vento

Moon veleno / mai sola – cartelli

Mare che non sei feat Rkomi

Cicatrice

What I say

Bela flor

Marina

Dea saffica feat Elodie

Calma

Tokio

Boca

Sesso e samba

Encore

Chiamo io, Chiami tu