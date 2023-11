CIAN DUCROT + Anson Seabra: le foto del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Durante il suo tour mondiale “Victory Headline Show”, questa è stata l’unica data italiana in programma. L’artista, l’anno scorso, ha spopolato sui social con il suo singolo “All for You”.

Le tappe sono molte e vanno dalla Gran Bretagna, al Nord America ed infine all’Europa.

L’artista, cantautore e polistrumentista, sarà nel nostro Paese per la prima volta. I suoi singoli “I’ll Be Waiting” e “All For You”, sono stati nella Top 20 della Official Singles Chart ed hanno superato i 300 milioni di streaming.

Ha anche raggiunto la Top 200 globale di Spotify, in un contesto internazionale. Alcuni brani sono nella Top 20 in Belgio e due singoli nella Top 10 in Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi ed Irlanda.

Uno spettacolo in onore dell’amico scomparso

Ora il singolo che sta diventando popolare è “Part of Me”. Parla del migliore amico del cantante, il quale si è tolto la vita. L’artista riflette sui momenti passati insieme che definiscono un’amicizia.

Ricordi che lo accompagneranno sempre e che portano anche qualcosa di nuovo. Cian, infatti, sta realizzando uno spettacolo, in particolare con un flash mob, in onore dell’amico scomparso.

Subito dopo essere caduto a terra, nella sua straordinaria performance, inizia a cantare raggiunto da un coro e un’orchestra di 30 elementi. Questi sorprendono gli spettatori perché rimangono nascosti fino al momento giusto.

