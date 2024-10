MACE: le foto del concerto all’Unipol Forum di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



MACE, uno tra i più importanti e riconosciuti producer della scena musicale italiana, il 18 ottobre 2024 ha tenuto il suo primo concerto all’ Unipol Forum di Milano.

An Out Of Body Experience porterà MACE in formazione live che accompagnerà lo spettatore in un viaggio extracorporeo, fuori dal sé, verso una dimensione collettiva e mondi onirici.

Ripercorrendo il meglio di OBE, MĀYĀ e OLTRE, il concerto sarà un’esperienza multisensoriale in cui abbandonarsi completamente, con sezioni più spiccatamente live a cavallo tra i generi musicali – grazie anche ai numerosi ospiti cantanti e musicisti sul palco – ed altre sezioni dall’anima più clubbing, con momenti di elettronica pura, fisica ed ipnotica.

MACE (pseudonimo di Simone Benussi), dopo quasi 20 anni come collaboratore dei più importanti rapper e un’intensa carriera da Dj, pubblica nel 2021 “OBE”, il suo primo album colmo di grandi ospiti che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano, anticipato dal singolo “LA CANZONE NOSTRA“, con Salmo e BLANCO che si è affermato tra i brani più iconici dell’ultimo decennio, totalizzando 6 dischi di platino.

Qualche accenno su chi è Mace.

“OBE” debutta al primo posto nel mondo della classifica “Global Top 10 Album Debuts” di Spotify (ossia degli album più ascoltati a livello mondiale nelle prime 72 ore di pubblicazione) ed è uno degli album più venduti del 2021, rimasto per ben 14 settimane nella top 10 della classifica Fimi / GfK e certificato doppio disco di platino. A luglio viene trasmesso in diretta streaming un iconico live realizzato da MACE dall’Arco trionfale della Galleria Vittorio Emanuele II, un evento organizzato con il patrocinio del comune di Milano. Dopo l’esibizione al concerto del Primo Maggio a Roma, ha inizio “OBE Live Tour” – per la prima volta in Italia un producer realizza un tour di questa portata – che porterà MACE in formazione live in tutte le principali città: performance audio-visive concepite come esperienze immersive in cui abbandonarsi completamente, con sezioni più spiccatamente live a cavallo tra i generi – grazie anche ai numerosi ospiti cantanti e musicisti sul palco – ed altre sezioni dall’anima più clubbing, con momenti di elettronica pura, fisica ed ipnotica. Segue la pubblicazione di “OLTRE”, 12 tracce interamente strumentali che proseguono la ricerca del producer verso le esplorazioni ultrasensoriali e psichedeliche. Oltre al suo progetto solista, MACE ha prodotto grandissimi successi come “Ho Paura di Uscire 2” di Salmo e Lazza, “Chic” di Izi, “Pamplona” di Fabri Fibra, “10 Ragazze” di Rkomi e Ernia, l’intero album “DNA” di Ghali. La lista degli artisti con cui ha collaborato (che include anche Marracash, Geolier, Mengoni, Venerus, Colapesce, Gue), è davvero estesa e variegata. Nella sua carriera MACE ha attraversato almeno tre grandi momenti musicali contemporanei: l’ascesa del rap dall’underground al dominio totale del mainstream, l’impatto di internet sull’elettronica e la fine della centralità dell’Occidente nel discorso musicale, riuscendo ogni volta ad assumerne le forme e ad apprendere ogni sfaccettatura di queste realtà.

Dopo un’adolescenza attiva nei graffiti, stringe il suo primo sodalizio artistico con l’amico d’infanzia Jack the Smoker, con il quale forma La Crème e pubblica nel 2003 “L’alba”, tutt’ora considerata una piccola pietra miliare del rap italiano. Inizia da qui una lunga serie di collaborazioni con artisti storici come Kaos, Colle Der Fomento e Bassi Maestro. Il percorso come Dj inizia nel 2007, con la fondazione del collettivo RESET!, con il quale pubblica release su label internazionali, si esibisce in numerosi tour tra Australia, Asia, Uk, Giappone, Ibiza, organizza a Milano warehouse-party con migliaia di clubbers e realizza remix ufficiali per Fatboy Slim e Cassius. La sua indole instancabile e curiosa lo porta ad esplorare il globo attraverso i suoi viaggi in più di 50 paesi – spinto dalla continua esigenza di nuove connessioni umane e culturali – e nuovi stati di coscienza attraverso le sue numerose esperienze psichedeliche e meditative.

Per qualche mese si ferma in Africa, trasferendosi nel 2017 a Johannesburg dove lavora con artisti locali tra i quali Sjava, assieme al quale crea “Umama”, brano afrobeat che raggiunge il numero 1 delle radio in Sudafrica. Sulla label di Diplo (che molte volte ha suonato brani di MACE nei suoi radio show), pubblica un brano con Mc Bin Laden, star del Baile Funk Brasiliano e tiene una residency annuale sulla radio Giapponese Tokyo.Fm. Nel 2024 escono i singoli “NON MI RICONOSCO ≠ ”, il nuovo brano con SALMO e il giovanissimo centomilacarie e “RUGGINE ∞ ” con Coez e Chiello, pubblicati per Island Records / Universal Music Italia, che anticipano “MAYA”, il nuovo album uscito pubblicato il 5 aprile. A luglio esce, in radio, “Fuoco di paglia” con Marco Mengoni, Frah Quintale e Gemitaiz, singolo estratto dal nuovo lavoro. Durante l’estate partecipa ad alcuni importanti festival in Dj set e il 18 ottobre 2024 terrà il suo primo concerto all’Unipol Forum di Milano.

