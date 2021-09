ALCUNELACUNE: guarda in anteprima il video “Gioco di prestigio”

E’ uscito il 25 settembre 2021 il nuovo singolo d’esordio di Andrea Ricci, fino al ’99 membro della storica band ska milanese Vallanzaska e poi fondatore e frontman della band Solidamòr con all’attivo due album, dal titolo “Gioco di prestigio”. Una canzone d’amore intrisa di Sudamerica, di battere e levare e che tradisce un grande amore per la canzone.

«L’amore non conviene». Non importa che la frase sia pronunciata da qualcuno o provenga da una voce interiore, una volta che il pensiero entra in testa alimenta la paura, cresce la diffidenza e l’incapacità di lasciarsi andare.

In fondo, la parola “amore” si adatta bene a qualunque cosa ci appassioni e ci rapisca e, con tale significato, descrive appieno l’energia che ha portato alla stesura di “Gioco di prestigio”, un singolo che è, a tutti gli effetti un ritorno alla musica, e rappresenta tutta l’impossibilità del suo autore a resistere senza musica.

Alcunelacune è un progetto cantautorale che nasce per affrontare le proprie mancanze e imparare a conviverci. Le lacune sono proprio quelle sottolineate dal giudizio degli altri, laghetti scuri e inaccessibili che costellano una vita, dalla pagella scolastica, alle professioni, senza tralasciare le emozioni. Ma sono anche spazi sospesi, amori accantonati, passioni lasciate a ribollire, fino al momento in cui non le si può più ignorare e occorre “colmare la lacuna”.

Video in animazione realizzato da Grègori Dassi.

Il video è stato realizzato dall’illustratore Gregori Dassi che a commento di questa produzione scrive: «Che cosa è la magia? Qualcosa che si trasforma in qualcos’altro. Il far sembrare ciò che non è. Un’abilità, una particolare predisposizione, una predestinazione o uno studio di disciplina e abnegazione. L’incontro di due storie in una, un’illusione o un autentico prodigio. Sentire e lasciarsi guidare da quella voce che l’amore non conviene, oppure...»

Un progetto che parte dalle lacune, dalle questioni in sospeso, da ciò che manca e va colmato o, semplicemente, affrontato.

Al progetto collaborano

Gianluca Mancini – tastiere

Donato Brienza – chitarra

Stefano Fascioli – basso e contrabbasso

Cristiano Novello – batteria

Marco Bergamaschi – percussioni

Autoproduzione

Radiodate: 24 settembre 2021

