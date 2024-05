Syd Barrett & Pink Floyd: esce il 19 luglio il DVD + Blu Ray “Have You Got It Yet?”

Mercury Studios, la divisione audio-video di Universal Music Group, annuncia la versione DVD+Blu-ray del film-documentario Have You Got It Yet?, un avvincente tuffo nella vita e nel genio di Syd Barrett, il diamante grezzo dei Pink Floyd. Il film sarà disponibile anche in Digitale e On Demand.

Diretto dal pluripremiato regista Roddy Bogawa e dal compianto e acclamato designer Storm Thorgerson (Led Zeppelin, Pink Floyd, Paul McCartney, Black Sabbath…) e prodotto da Orian Williams (England Is Mine, Creation Stories, Control), il lungometraggio ha ricevuto una calorosa accoglienza per il suo sguardo sincero sul carattere prismatico e sull’abilità artistica di uno dei membri fondatori dei Pink Floyd, Syd Barrett. Visionari e anticipatori del prog rock e della musica psichedelica britannica, i Pink Floyd hanno lasciato un’eredità monolitica nella storia della musica e della cultura. Syd, che ideò il nome del gruppo, combinando i nomi di due oscuri bluesmen – Pink Anderson e Floyd Council, giocò un ruolo cruciale nell’accendere quella storia, per poi lasciare il gruppo prima del successo mondiale.

Uscito nei cinema di tutto il mondo la scorsa estate, Have You Got It Yet? ha ottenuto uno straordinario successo di critica e pubblico. Nel film ci sono interviste con gli altri membri della band David Gilmour, Nick Mason e Roger Waters che rivelano lo straordinario impatto di Barrett sul gruppo ed il film include inoltre un’intervista con la sorella di Syd, Rosemary Breen. Narrato dall’attore Jason Isaacs, il film presenta anche i manager della band originale Peter Jenner e Andrew King, così come interventi di Pete Townshend degli Who e Graham Coxon dei Blur.

Oltre al lungometraggio, la versione DVD+Blu-ray include numerosi contenuti bonus. Due toccanti esibizioni dal vivo di “Arnold Layne”: la prima presenta David Gilmour e David Bowie (originariamente pubblicata in Remember That Night Live At The Royal Albert Hall di David Gilmour nel 2007). La seconda è un’esibizione tratta da The Madcap’s Last Laugh (sempre del 2007), un concerto tributo a Syd Barrett con David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright nella loro ultima esibizione come Pink Floyd.

Il DVD+Blu-ray include un’intervista con Bogawa, che commenta anche l’intero film insieme a Rupert Truman e Julius Beltrame. Esplorando ulteriormente le sue opere creative, il set presenta anche una critica dei dipinti di Barrett e spoken word dei testi di Barrett recitati dal comico Noel Fielding (“Dark Globe”), del poeta Rob Fitterman (“Rats”) e dell’attore Gerard Bell (“Lucifer Sam”). Il packaging, ideato da StormStudios, è completato con un poster esclusivo di Have You Got It Yet? poster, anche questo progettato dallo studio grafico di Thorgerson.

Syd Barrett e i Pink Floyd hanno cristallizzato un momento culturale in cui tutto sembrava possibile ma dove quella libertà poteva avere un prezzo. Syd fu solo un’altra vittima della droga? O soffriva di una condizione mentale non diagnosticata? Oppure non sopportava l’attenzione e la fama nel momento stesso in cui il suo divertimento si stava trasformando in un lavoro? Anche se non ci sono risposte chiare, tutti coloro che hanno conosciuto Syd da vicino hanno la sensazione che qualcosa sia andato terribilmente storto. Have You Got it Yet? è una cronaca ed un mosaico degli impulsi creativi e distruttivi di Barrett, della sua accattivante presenza e assenza – un ritratto di quel complesso puzzle che fu la sua vita.