MAURIZIO CARUCCI: è uscito il primo disco solista “Respiro”

E’ finalmente di tutti RESPIRO, il primo album solista di MAURIZIO CARUCCI, uscito per Capitol Records Italy/Universal Music. È lo specchio delle anime dell’artista, che negli scorsi mesi ha voluto accompagnare l’ascoltatore in un percorso che ha portato alla vetta più alta del suo carattere artistico: un album sincero, pronto a manifestarsi nella sua interezza, anticipato dal podcast VADO A TROVARE MIO PADRE Vita. Sogno. Viaggio. – racconto della biciclettata dal Piemonte alla Puglia alla ricerca delle sue origini, in nomination nelle categorie Miglior podcast società e Miglior podcast design degli Italian Podcast Awards by Tlon – e dalle sei tappe musicali Fauno, Sto Bene, Silenzio, Paura, Origini e Metà Mattina, parti integranti dello stesso disco.

RESPIRO verrà presentato per la prima volta dal vivo domenica 3 Aprile all’Apollo Club di Milano nella serata di Spaghetti Unplugged e qualche giorno dopo, martedì 5 aprile, ai Giardini Luzzati di Genova.

“Questo album è tutto ciò che le mie mani, le mie orecchie e i miei occhi hanno raccolto negli ultimi anni. Ho scritto un album da solo per capire meglio forse chi sono, a che punto mi trovo e se c’è ancora vita dentro di me. In questo album ho scritto tutto, senza limiti, senza paure.

Respiro è una possibilità, uno spazio vuoto, un deserto per ridisegnare il paesaggio intorno a noi, le nostre priorità, i nostri sogni. Una fessura da cui uscire ogni volta in cui ne sentiamo il bisogno, uscire e tornare, sempre. Oltre la tridimensionalità e la robotica, più avanti di tutti i computer messi insieme, e di qualsiasi opera figlia dell’ingegno umano esiste una creatura senza corpo e senza forma che vive solo se crediamo in lei, se la coinvolgiamo nella nostra esperienza sulla terra. Portiamocela appresso in ogni momento questa occasione, come fosse un’aura, una porta immaginaria. Un respiro.” – racconta MAURIZIO CARUCCI.

MAURIZIO CARUCCI porterà live RESPIRO per regalare al pubblico un’esperienza suggestiva e stimolante, in cui chiudere gli occhi e perdersi tra le parole e le atmosfere della sua musica, oppure aprirli e guardare in faccia la realtà, per apprezzarla in tutta la sua imperfezione.



MAURIZIO CARUCCI – RESPIRO Tour 2022



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/mauriziocarucci2022

10 Giugno 2022 MANTOVA – BAM!

21 Luglio 2022 PRATO – CHIOSTRO SAN DOMENICO

23 Luglio 2022 GENOVA – BALENA FESTIVAL

2 Agosto 2022 SAN ROMANO IN GARFAGNANA (LU) – FORTEZZA VERRUCOLE

16 Novembre 2022 MILANO – MAGAZZINI GENERALI

17 Novembre 2022 BOLOGNA – LOCOMOTIV CLUB

24 Novembre 2022 TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

26 Novembre 2022 ROMA – LARGO VENUE

