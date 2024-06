Dal 21 giugno tre giorni di APOLIDE FESTIVAL 2024 a Ivrea (Torino)

Continua la storia di uno dei festival più longevi della musica italiana, APOLIDE FESTIVAL, che evolve ancora una volta, in un processo continuo, e raggiungendo la Città simbolo del Canavese, Ivrea (TO), inaugura una nuova stagione nell’estate eporediese.

Arrivare a Ivrea significa molto per Apolide Festival – come afferma il direttore artistico Salvatore Perri – “Questi mesi di preparazione, dopo le turbolenze dello scorso anno, ci hanno messo davanti a nuove sfide, nuove progettualità e verso una nuova avventura che porta in dote un progetto costruito in 20 anni sul territorio del Canavese. Un nuovo ciclo realizzato grazie alla partecipazione di tutti gli stakeholder del territorio che con entusiasmo ci hanno teso la mano permettendoci di trovare terreno fertile per riscostruire un patrimonio collettivo qual è APOLIDE Festival”.

Nei giorni 21, 22 e 23 Giugno 2024 la Città di Ivrea sarà popolata da un programma di oltre 40 spettacoli, con alcune tra le realtà più interessanti e innovative del panorama nazionale e internazionale, per un evento diffuso che, tra ritorni e prime volte, plasma una line up variegata, di spettacoli, tra concerti, incontri e dj set, disseminati in diversi luoghi cittadini.

Il programma musicale

Day 1_Venerdì 21 Giugno

Parco Dora Baltea Via Ezio Alberton 2a, Ivrea TO

apertura porte ore 18.00, ingresso 25 €

MOTTA

SANTI FRANCESI

LAILA AL HABASH

LE FESTE ANTONACCI

MONTE MAI

IROSSA

BIOMA

TANZ AKADEMIE

ZAC! Stage Via Dora Baltea 40b, 10015 Ivrea TO

dalle 23.30, ingresso 5 €

CESSERATA party

DAY 2_Sabato 22 Giugno

Parco Dora Baltea Via Ezio Alberton 2a, 10015 Ivrea TO

apertura porte ore 16.00, ingresso 25 €

COSMO

OK GIORGIO

PARBLEU

KIN’GONGOLO KINIATA

ELLIE COTTINO

DAME AREA

STASI

STRAMARE

ZAC! Stage Via Dora Baltea 40b, Ivrea TO

dalle 23.00, ingresso 10 €

IVREATRONIC

Apolide Circus

in collaborazione con Fondazione Piemonte dal vivo

Giardini Giusiana – Corso Re Umberto 8, Ivrea TO

nel pomeriggio, ingresso 5 €



FABRIZIO SOLINAS in Little Garden

TRIO TRIOCHE in Troppe Arie, la musica lirica come non l’avete mai sentita

ANTILIA in Devualè



in collaborazione con OLI OLI Adriano Olivetti Leadership Institute e Mondadori Ivrea

SAIF UR REHMAN RAJA in Hijra



DAY 3_Domenica 23 Giugno

Parco Dora Baltea Via Ezio Alberton 2a, Ivrea TO

apertura porte ore 16.00, ingresso 25 €

EX-OTAGO

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI

QUEEN OF SABA

ELASI

UTO

JUMA

BISANZIO

SPALLE AL MURO

Apolide Circus

in collaborazione con Fondazione Piemonte dal vivo

Giardini Giusiana – Corso Re Umberto, 8, Ivrea TO

nel pomeriggio, ingresso 5 €



FABRIZIO SOLINAS in Little Garden

TRIO TRIOCHE in Troppe Arie, la musica lirica come non l’avete mai sentita

ANTILIA in Devualè



in collaborazione con OLI Adriano Olivetti Leadership Institute e Mondadori Ivrea

MATTEO BORDONE in “L’invenzione del boomer”

Apolide si conferma come contenitore di attività non solo legate all’arte performativa, favorendo partecipazione attiva attraverso una serie di attività a corollario che hanno sempre contraddistinto la manifestazione in questo ventennio, dai laboratori, al market, passando per area relax e talk.

Una tre giorni che invita a riscoprire anche la storia, la cultura, i siti Unesco, l’enogastronomia e le bellezze naturalistiche del territorio. L’ospitalità per tutti gli avventori del Festival sarà garantita dalle strutture ricettive di Ivrea e dell’eporediese, mentre in area sarà presente l’offerta food & beverage, come sempre strettamente collegata al territorio.