Le 5 canzoni preferite di Assecorto

Esce venerdì 13 settembre 2024 su tutte le piattaforme digitali il primo EP di ASSECORTO, dal titolo “Intime emozioni”. Un nuovo e coinvolgente capitolo per l’alterego musicale di Angelo Bonaventura che si racconta qui, in un disco autobiografico dolce-amaro che pone metaforicamente fine alla nostra estate: chitarre e tastiere sono un mezzo per trasformare e filtrare un sentire urgente, quello di Assecorto, in musica.

Il suo nome artistico, ASSECORTO, una scansione ecografia con cui si studia il cuore fetale, è un chiaro riferimento al suo lavoro (il ginecologo) e ai temi delle sue canzoni attraverso le quali racconta l’amore nelle diverse sfaccettature con il quale si presenta ai suoi occhi, nella vita reale o immaginata. Noi volevamo conoscerlo meglio, e per questo gli abbiamo chiesto quali fossero le sue cinque canzoni preferite, ed ecco com’è andata.

The Police – So Lonely

Avevo 8 anni e me lo ricordo come fosse adesso.

C’era il gruppetto dei grandi, nella casa dove trascorrevo le estati al mare vicino Barcellona in Spagna, che si radunava sulle panchine dove io ero solito giocare con i miei amici. Un giorno uno di loro, un certo Kiko, portò il giradischi e mise su quel “Outlandos d’Amour“. Rimasi letteralmente catturato da quei suoni, da quella batteria. Passai le ore e i giorni successivi a implorarlo di mettere ancora quel disco, quella canzone. Passarono gli anni ma quando ero abbastanza grande per poter vedere un loro concerto, si sciolsero.

Poi all’improvviso l’inatteso e la reunion del 2007 ma la data italiana, l’unica, era a Torino e coincideva con la data presunta di nascita di mia figlia. Sapevo che sarebbe stata, forse l’ultima occasione di vederli assieme e così comprai i biglietti per Monaco in Germania.

Che giornata incredibile!

Sergio Caputo – Merci bocù

Sergio Caputo e la sua magica maniera di raccontare storie.

Nel suo genere, in quegli anni, ha creato qualcosa di nuovo nel panorama italiano.

Lui ha accompagnato la mia adolescenza. in Africa, la musica era centellinata eppure ogni volta che usciva un suo album riuscivo a trovare qualcuno che tornando dall’Italia me lo portasse ed erano ore ed ore ad ascoltare quei vinili, in compagnia del caldo e dei profumi dell’Africa

Coldplay – Sparks

Non c’è bisogno di presentazione.

Questa canzone rappresenta la semplicità:

Intro di chitarra e poi entra il basso. Già dopo il primo giro la canzone potrebbe finire per quanto ti entra dentro e invece eccola la voce di Chris Martin e ti sciogli col suo modo unico di presentarsi cantando. Il testo? L’ennesima canzone che parla di una storia finita male ma come può non piacerti? Non a caso l’album, è stato inserito tra i primi 100 più belli dal Rolling Stone magazine

Ex- Otago – La nostra pelle

Un gruppo italiano, a mio avviso, sottovalutato eppure sia i testi che musica che a me piacciono molto. Mi ha subito catturato il modo di raccontarsi nel testo.

Una riflessione non banale su noi stessi:

“E scoprire che sei proprio tu

La persona che ti ha fatto ridere di più

E scoprire che sei proprio tu

La persona che ti ha fatto piangere di più”

Un’altra canzone che non mi stanca mai , come molte altre delle loro.

Un modo dolce amaro di raccontarsi, un po ‘ come sono io.

Niccolò Fabi – Costruire

Per ultimo ma, per me, nell’Olimpo della musica c’è lui. I suoi testi sono pura poesia , riflessioni sul mondo , sulla vita , sulla sua vita. Il suo modo sempre delicato di raccontare, segna profondamente l’animo delle persone sensibili. Ammiro la sua capacità di catturare il pubblico durante i concerti a volte solo con la sua chitarra acustica e ogni volta è davvero un piacere ascoltarlo. Appena posso, io ci sono!