FRANCO BATTIATO: la discografia completa (36 album e contenuti esclusivi) in edicola a cadenza settimanale

Per celebrare il genio e l’estro di uno dei più amati ed ammirati artisti italiani, esce “Franco Battiato: The Complete Collection”. Uno straordinario cofanetto da collezione che, per la prima volta in edicola, raccoglie in 36 uscite l’intera discografia delle opere di musica leggera del Maestro, recentemente scomparso.

L’eccezionale collezione in CD (che comprende un doppio CD, un CD+DVD e 3 DVD), in edicola dall’8 ottobre, a cadenza settimanale, comprende tutti i 30 album da studio della produzione di musica d’autore del grande compositore e cantautore (dall’album di debutto Fetus del 1972 fino all’ultimo lavoro Torneremo ancora con la Royal Philarmonic Orchestra) e i 6 live (Giubbe rosse; Last Summer Dance; Concerto di Baghdad; La cura live; Un soffio al cuore di natura elettrica; Live in Roma con Alice). Un repertorio vastissimo, unico ed incasellabile, nel quale il Maestro ha spaziato tra generi molto diversi tra loro, ma caratterizzati sempre da raffinatezza e profondità. Una discografia, quella di Battiato, che non ha eguali nella storia della musica italiana, e che questa immancabile collezione vuole offrire nella sua totalità, per rivivere le emozioni e l’arte che quest’artista geniale ed inimitabile ci ha lasciato in eredità.

“Franco Battiato: The Complete Collection” è impreziosita da contenuti editoriali inediti: ilibretti che accompagnano ogni CD (per la prima volta in formato maxi digipack) sono infatti arricchiti da immagini esclusive e da testi di presentazione degli album (con approfondimenti ed analisi dell’epoca storica in cui sono stati pubblicati originariamente) redatti per la particolare occasione da parte di scrittori, giornalisti, discografici, musicisti che hanno preso parte alle registrazioni. Con la prima uscita, il cofanetto per raccogliere l’intera discografia.

Ad inaugurare la collezione l’8 ottobre, “La voce del padrone”, a quarant’anni dalla sua pubblicazione. L’undicesimo album di Battiato, che nel 1981 e in soli 30 minuti, rivoluzionò lo scenario musicale in Italia. Un album epocale ed emblematico, forse il lavoro più completo e riuscito di tutta la discografia del geniale artista. Sette brani praticamente perfetti che sono una sintesi dello “stile Battiato” (Summer on a Solitary Beach; Bandiera bianca; Gli uccelli; Cuccurucucù; Segnali di vita; Centro di gravità permanente; Sentimiento nuevo), e che sono rimasti impressi, come pochi altri, nella memoria collettiva del nostro paese. “La voce del padrone” fu il primo album italiano a toccare il traguardo del milione di copie vendute (in vinile), grazie anche alla varietà di idee e di composizioni, sperimentali ma assolutamente fruibili. Parte del merito va a Giusto Pio (che firma le musiche insieme al cantautore) e al team di musicisti che presero parte alle registrazioni, a partire da Alberto Radius, che ospitò le session nel suo studio. La versione dell’album proposta nella collezione è quella rimasterizzata e remixata nel 2015 da Pino Pischetola con Franco Battiato.

La seconda delle 36 uscite della collezione sarà “Fleurs”, il 15 ottobre.

Artista visionario, eccentrico, autore originale e mai banale, camaleontico e curioso sperimentatore, Franco Battiato ha rivoluzionato la musica italiana fondendo più registri (musicale, linguistico, estetico) e coniugando lo spirito più avanguardistico e colto a quello più popolare. Le sue composizioni riflettono la sua profondità meditativa, sempre estranea a coordinate temporali, a condizionamenti dettati da mode passeggere. Il suo estro e la sua creatività hanno trovato espressione anche in altri ambiti artistici (pittura, cinema, editoria) contribuendo a definire la sua personalità sui generis. Battiato ha lasciato un’eredità artistica sconfinata e un vuoto incolmabile nella musica italiana, così profondamente trasformata con le sue opere.

La discografia completa di Franco Battiato arriverà in edicola dall’8 ottobre, a cadenza settimanale. Questo il piano delle uscite: