DANKO JONES: esce il 15 settembre il nuovo album “Electric Sounds”

Siete pronti a scatenarvi? Volete divertirvi? Volete sballarvi? Se la risposta a una qualsiasi di queste domande è sì (e così dovrebbe essere), allora i re indiscussi del rock’n’roll sono tornati per darvi la massima soddisfazione. Una squadra d’élite di tre persone, dedita alla nobile arte dei riff, delle melodie e degli inni rock vitalizzanti, i DANKO JONES sono pronti a servire tutto l’Electric Sounds di cui potreste avere bisogno!

Manca una settimana all’uscita dell’attesissimo undicesimo album dei DANKO JONES! Il prossimo capolavoro del trio, Electric Sounds, uscirà il 15 settembre su AFM Records ed è destinato a diventare un classico istantaneo.

I pre-ordini sono disponibili qui: https://bfan.link/electric-sounds



Dopo aver raggiunto la vetta delle classifiche radiofoniche con “Guess Who’s Back”, il loro attuale contagioso singolo “Good Time” ha iniziato a scalare rapidamente le classifiche radiofoniche. Ora la band ha condiviso un esilarante video musicale per il nuovo singolo “Get High?”, con la partecipazione di Damian Abraham dei Fucked Up!



“Con la legalizzazione della marijuana, era inevitabile che nascesse una canzone come ‘Get High?’“, dice il carismatico frontman Danko a proposito del nuovo singolo della band. “Non sapevo però che sarebbe stata la nostra band a scrivere l’inno per i fattoni di tutto il mondo. Damian Abraham dei Fucked Up si unisce a noi per rispondere alla mia domanda – Do You Wanna Get High? La sua risposta è ‘sì’“.

I DANKO JONES saranno in tour in Europa a fine anno. L’unica data italiana si terrà al Legend Club di Milano il prossimo 7 dicembre 2023.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3mHbv3G