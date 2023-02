TENACIOUS D: il concerto di Milano sarà aperto da Steel Beans

TENACIOUS D porteranno il loro SPICY MEATBALL TOUR anche in Italia per un unico concerto che si terrà al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) sabato 10 giugno 2023. In apertura si esibirà Steel Beans.

Jack Black e Kyle Gass ritorneranno quindi nel nostro Paese tre anni dopo l’ultima trionfale performance.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/tenaciousd23

TENACIOUS D and the Spicy Meatball Tour

+ Steel Beans

Sabato 10 giugno 2023 – Carroponte

Sesto San Giovanni (Milano)

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/tenaciousd23



Apertura cancelli: 18:30

Inizio concerti: 20:00

Prezzo del biglietto in prevendita: €40 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa il giorno del concerto: €46

Vip Package Early Entry: €135,25

Il pacchetto include:

– Un biglietto posto unico in piedi

– Ingresso anticipato

– un articolo in regalo Tenacious D in edizione limitata

– Laminato VIP* commemorativo con cordino

– Personale in loco e punto di raccolta e ritiro

*I laminati sono solo a scopo commemorativo. Il laminato NON autorizza l’accesso alla Venue, aree VIP o backstage.