KYLE GASS and TRAINWRECK in concerto il 19 Maggio a Milano

Kyle Gass dei Tenacious D torna finalmente in tour in Europa con nuova musica e una line up pazzesca!

Insieme a lui troveremo i Trainwreck formati da John Konesky, chitarrista dei Tenacious D, John Spiker, bassista e produttore e l’amico fidato dei Tenacious D “Lee” (JR Reed). Il loro rock è un mix tra Lynyrd Skynyrd and Spinal Tap.

In tour per promuovere il loro secondo album in studio “Do You Wanna Get Wrecked Tonight?”, la band porterà il loro mix di rock in giro per l’Europa.

Nuove canzoni, i classici dei Trainwreck, cover e un po’ di Tenacious D per un concerto dal divertimento assicurato!

Di seguito i dettagli del concerto:

KYLE GASS AND TRAINWRECK

Do You Wanna Get Wrecked? Tour 2022

19 Maggio 2022 – MILANO, Fabrique

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/kylegass2022



Prezzo del biglietto in prevendita € 30,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa il giorno dello show € 35,00



Apertura porte ore 19:00

Inizio show ore 20:00