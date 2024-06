STEVEN WILSON: a giugno 2025 in concerto a Milano e Roma

Grande ritorno in Italia per STEVEN WILSON. L’apprezzato musicista nonché mente dei Porcupine Tree, conferma oggi le date del suo “The Overview Tour 2025”, che lo vedranno esibirsi a Milano, presso il Teatro Arcimboldi sabato 7 giugno, e a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (sala Santa Cecilia) domenica 8 giugno.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3VFRYhy

“The Overview” è il titolo del nuovo album solista di STEVEN WILSON, previsto in uscita nei primi mesi del prossimo anno.

STEVEN WILSON dichiara: “Sono entusiasta di poter annunciare un nuovo tour per il 2025, il mio primo in 7 anni. The Overview Tour sarà un’esperienza audiovisiva basata su una prossima nuova uscita con lo stesso nome: un album a tema spaziale che contiene solo due pezzi molto lunghi. Suonerò anche la musica di The Harmony Codex per la prima volta e le canzoni di tutti i miei dischi precedenti. Sono incredibilmente felice di esibirmi di nuovo con la mia band solista, abbiamo molto tempo perduto da recuperare. Non vedo l’ora di vedervi in ​​quella che sarà una serata epica!”

STEVEN WILSON – The Overview Tour

sabato 7 giugno 2025 – Milano, Teatro Arcimboldi

domenica 8 giugno 2025 – Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (sala Santa Cecilia)

