PORCUPINE TREE: esce a marzo “Deadwing” in edizione deluxe

Transmission è orgogliosa di presentare per la prima volta Deadwing in edizione cartonata deluxe. Con tre CD e un disco blu-ray bonus e un libro, questa è la raccolta più completa dell’album e del materiale relativo.

Disco 1 (CD): Il remaster di Deadwing realizzato da Steven Wilson nel 2018.

Disco 2 (CD): B-sides e tracce aggiuntive.

Disco 3 (CD): Oltre 70 minuti di demo di Deadwing, che offrono una rara visione del processo creativo dell’album, compresi diversi brani inediti.

Disco 4 (Blu-ray): Contiene l’inedito documentario del making of Never Stop the Car on a Drive in the Dark , il video promozionale di “Lazarus” , Deadwing rimasterizzato in 96/24 LPCM stereo, le B-sides in 96/24 LPCM stereo, l’album Deadwing con 4 bonus track in 5.1 surround sound mix di Elliot Scheiner e Steven Wilson , e 77 minuti dal vivo per Rockpalast, in Germania nel 2005.

Libro: Un libro di 108 pagine. E' il cuore di questa raccolta con una storia approfondita della band a cura di Stephen Humphries e rari scatti fotografici ad opera di Lasse Hoile e dagli archivi personali della band.

Deadwing è l’ottavo album in studio dei Porcupine Tree, pubblicato per la prima volta nel 2005. Dopo il successo con In Absentia, è stato il secondo di una serie di tre album che per molti rappresentano l’apice dei risultati artistici della band. Inoltre, ha incrementato il loro successo commerciale, diventando il loro disco più venduto all’epoca.



Circa la metà delle canzoni di Deadwing erano state scritte per la colonna sonora di un film, la cui sceneggiatura era stata scritta da Steven Wilson e dal regista Mike Bennion. Quando il film non riuscì a passare alla fase di produzione, Wilson ne fece invece la base per il successivo album dei PT, con materiale aggiuntivo scritto in collaborazione con gli altri membri della band.



L’album vede la partecipazione di Adrian Belew (King Crimson), con assoli di chitarra nella title track e in “Halo”, e di Mikael Åkerfeldt (Opeth), che aggiunge armonie vocali e un assolo di chitarra in “Arriving Somewhere But Not Here”.