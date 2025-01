STEVEN WILSON: esce il 14 marzo il nuovo album “The Overview” della durata di 42 minuti e composto da due soli brani

Steven Wilson, produttore, remixer, autore e compositore di fama mondiale, ha annunciato i dettagli del suo ottavo album in studio, The Overview, che uscirà per Fiction Records il 14 marzo 2025.

L’album, della durata di quarantadue minuti, è il più audace realizzato da Steven fino ad oggi. È composto da due soli brani: Objects Outlive Us e The Overview, ciascuna ispirato all’“effetto panoramico” sperimentato dagli astronauti che guardano la Terra dallo spazio.



The Overview vede il ritorno di Steven Wilson alla musica espansiva e progressive, un genere che ha contribuito a ridefinire sia con i suoi dischi da solista che con quelli dei Porcupine Tree. I due brani, estremamente ambiziosi, sono costituiti ciascuno da sezioni musicali distintive che fluiscono da una all’altra, suonando come pezzi unici e continui. La musica progressive del XXI secolo di Wilson aggiorna la classica tavolozza musicale “prog” per incorporare tutto, dall’elettronica scintillante al post-rock e oltre, trasportando il genere proprio nel cuore pulsante del panorama musicale attuale.



Di The Overview, Wilson dice: “Si tratta di un viaggio di 42 minuti basato sul cosiddetto ‘effetto panoramico’, secondo il quale gli astronauti che vedono la Terra dallo spazio subiscono un cambiamento cognitivo trasformativo, sperimentando spesso un apprezzamento e una percezione della bellezza travolgenti e un maggiore senso di connessione con le altre persone e con la Terra nel suo complesso. Tuttavia, non tutte le esperienze sono positive; alcuni vedono la Terra veramente per quello che è, insignificante e persa nella vastità dello spazio, e la razza umana come una specie in difficoltà. Come riflesso di ciò, l’album presenta immagini e storie della vita sulla Terra, sia buone che cattive”.

Sebbene inizialmente fosse una registrazione solista, la versione definitiva di The Overview si avvale dell’aiuto in studio dei collaboratori di vecchia data Craig Blundell (batteria), Adam Holzman (tastiere) e Randy McStine (chitarre), oltre che di una serie di testi di Andy Partridge degli XTC che contribuiscono a formare la storia di Objects Outlive Us.



L’album ha un suono e una visione decisamente singolari, che attingono a diversi periodi dell’ultra trentennale carriera di Wilson. Ci sono cenni ai classici Porcupine Tree, ma anche la narrazione del mondo di The Raven That Refused To Sing, l’elettronica lungimirante di The Future Bites e la visione audio spaziale di The Harmony Codex del 2023. Coerentemente con la reputazione di Wilson come produttore moderno per eccellenza, l’album è anche una vera esperienza audiofila, e a tal fine, le versioni audio spaziali / Atmos di The Overview saranno disponibili fisicamente e digitalmente.

Le versioni in vinilesono state specificamente masterizzate a metà velocità da Miles Showell ad Abbey Road.



L’album è accompagnato da un film realizzato da Miles Skarin, abituale collaboratore di Steven Wilson. L’anteprima del film e dell’album si terrà presso l’iconico cinema BFI IMAX di Londra martedì 25 febbraio.



Il film verrà proiettato in Dolby Atmos anche in Italia, per uno speciale evento il 5 Marzo dalle ore 19 allo storico cinema Barberini di Roma. Un unico appuntamento in anteprima e in presenza di Steven Wilson con Q&A dal vivo.

Dal 9 al 31 Gennaio i biglietti saranno riservati a coloro che acquisteranno il bundle dell’album in edizione LP Mint con biglietto del cinema a prezzo speciale, disponibile solo presso Discoteca Laziale.

Dal 1° febbraio 2025, i biglietti saranno acquistabili direttamente presso il Cinema Barberini .

The Overview è immediatamente riconoscibile come progetto di Steven Wilson e sarà un’uscita unica nel suo genere per il 2025. Si consigliano per l’ascolto cuffie e una mente aperta.

STEVEN WILSON – The Overview Tour

sabato 7 giugno 2025 – Milano, Teatro Arcimboldi

domenica 8 giugno 2025 – Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (sala Santa Cecilia)

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3VFRYhy