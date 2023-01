JOHN BUTLER: a Luglio quattro concerti in Italia per il suo tour solista

Dopo un tour a lungo rimandato a causa della pandemia e che l’ha visto finalmente in scena in Italia lo scorso aprile per il suo primo tour da solista nei teatri, e in aggiunta alla già annunciata presenza come special guest al concerto di Ben Harper & The Innocent Criminals di martedì 11 luglio 2023 al Circolo Magnolia di Milano, John Butler annuncia altre tre tappe del suo tour da solista: mercoledì 12 luglio al BOtanique di Bologna, giovedì 13 luglio ai Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano (BZ) in occasione del World Music Festival e venerdì 14 luglio all’Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba per Monfortinjazz Festival.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/johnbutler23

John Butler, considerato il musicista australiano indipendente di maggior successo, ha pubblicato nel 2018 con il John Butler Trio il suo settimo album in studio HOME, dove ha sperimentato nuove sonorità e generi differenti senza mai tradire il sound che lo caratterizza e rappresenta il suo marchio di fabbrica. Dopo l’esperienza di straordinario successo con il trio, il musicista rock è tornato sulla scena come solista con un tour europeo. Riguardo la nuova avventura John Butler dichiara: «Non vedevo l’ora arrivasse questo momento! Adoro esibirmi da solista e da quando qualche anno fa ho portato in giro per l’Australia Tin Shed Tales da solo, ho voluto condividere questo show con il resto della mia famiglia in tutto il mondo. Europa, sei pronta? Non vedo l’ora di vedervi tutti lì. Ci saranno intimità, silenzi, venue meravigliose, storie e performance inaspettate di canzoni che già conoscete e canzoni che non suono quasi mai con la band. Non vedo l’ora!»

JOHN BUTLER (solo)

Martedì 11 Luglio 2023 – Segrate (Milano)

In apertura a BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS

Circolo Magnolia – via Circonvallazione Idroscalo, 41



Posto unico in piedi: € 50,00 + prev.

Mercoledì 12 Luglio 2023 – Bologna

BOtanique – via Filippo Re

Posto unico in piedi: € 25,00 + prev.

Giovedì 13 Luglio 2023 – Merano (Bolzano)

World Music Festival / Giardini di Castel Trauttmansdorff – via Lungo Rio Nova

Posto unico: € 35,00 + prev.

Venerdì 14 Luglio 2023 – Monforte d’Alba (Cuneo)

Monfortinjazz Festival / Auditorium Horszowski – via del Carretto, 16

Posto unico a sedere: € 35,00 + prev.

Foto di Andrea Ripamonti