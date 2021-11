JOHN BUTLER, il tour 2022 si modifica: annullate le tappe di Genova e Padova, confermati i concerti di Forlì e Brescia

I concerti italiani di John Butler inizialmente annunciati per il 2020 e poi rinviati al 2022 subiscono delle ulteriori modifiche di calendario.

Gli show di Genova e Padova sono annullati, mentre la tappa di Forlì si sposta di un giorno ed è fissata per venerdì 29 aprile. Il concerto di Brescia del 30 aprile è confermato. Tutti i biglietti già emessi per lo show di Forlì rimangono validi per la nuova data, mentre le vendite sono aperte su Ticketone (entrambe le date) e Ticketmaster (solo Brescia). Per il rimborso monetario dei biglietti è necessario inoltrare richiesta attraverso la compilazione di un apposito modulo sul sito del relativo circuito di biglietteria entro e non oltre il 22 dicembre 2021 (Genova) e il 31 gennaio 2022 (Padova).